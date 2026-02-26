Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Surrealista secuencia en Turquía: golpean a una gaviota con el balón y reaniman al ave sobre el césped

Lo ocurrido en un partido en una liga de fútbol amateur turca es algo que nunca se había visto hasta ahora en un terreno de juego.

Momento del balonazo a una gaviota en Turquía

Una gaviota cae fulminada por un balonazo y es reanimada con un RCP sobre el césped | Vanessa Blasco / Pedro Monedero

Mira que se han visto todo tipo de situaciones en un terreno de juego, pero lo que ocurrió en un partido de fútbol en una liga amateur de Turquía nadie lo recuerda. Todo ocurrió en el minuto 22, cuando uno de los porteros sacó un balón de puerta, un lanzamiento que, de forma completamente involuntaria y fortuita, impacta de forma violenta contra una gaviota que estaba sobrevolando el campo.

Nadie parecía dar crédito a lo ocurrido en un primer momento y el autor del pelotazo al ave reconocía que "fue mala suerte".

"No entendí qué era. Lo comprendí a medida que me acercaba. Fue mala suerte", cuenta Uyanik, portero y autor del pelotazo involuntario a la gaviota.

"El partido lo perdimos, pero se salvó una vida"

La gaviota, tendida sobre el césped inmóvil, parecía haber fallecido por el terrible impacto del balón. Pero, en ese mismo momento, el capitán del equipo local decide practicarle una reanimación cardiopulmonar durante varios minutos al ave. Lo más increíble es que funciona y logra salvarle la vida.

La gaviota fue retirada del terreno por el propio jugador y llevada con el equipo médico. Tras el partido, la televisión turca pudo hablar con el héroe del encuentro.

"En ese momento sólo pensé con el corazón. Lentamente comenzó a mover los ojos, las patas , el pico... El partido lo perdimos, pero se salvó una vida", explicaba Gani Catan, futbolista que salvó la vida de la gaviota.



