Pakistán declara una "guerra abierta" con Afganistán después de bombardear la capital Kabul

El ministro de Defensa de Pakistán dice que su país "ha perdido la paciencia" y que entra en "guerra abierta" con Afganistán.

Miriam Vázquez
Pakistán declara la "guerra abierta" con Afganistán después de bombardear Kabul. Esta escalada de violencia, es ya el incidente más grave entre ambos países desde que los talibanes vuelven a tener el poder. Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro de Pakistán informó de que habían alcanzado "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar. Por parte de los talibanes confirmaron el ataque pero rechazaron víctimas militares: "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", Zabihullah Mujahid en su perfil de X.

Este ataque se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán. Zaidi asegura que han muerto 133 talibanes y más de 200 han resultado heridos. Horas antes, el Gobierno talibán había dado por terminada su ofensiva contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de haber capturado dos bases y 19 puestos a lo largo de la Línea Durand.

En la red social X, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif escribió: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros". Además añade: "Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa ya través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India".

