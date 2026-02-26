Irán prohíbe las armas nucleares el mismo día que reanuda las conversaciones con EE.UU.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha prohibido las armas de destrucción masiva, lo que "significa claramente que Teherán no desarrollará armas nucleares", declaró el presidente Masoud Pezeshkian el jueves. Jamenei, quien tiene la última palabra sobre el programa nuclear de Teherán, prohibió el desarrollo de armas nucleares mediante una fatwa, o decreto religioso, a principios de la década de 2000.

Ginebra acoge una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Se trata del tercer encuentro entre ambas delegaciones, con Omán como mediador, en un contexto marcado por la presión directa del presidente estadounidense, Donald Trump, y por el aumento del despliegue militar de Washington en Oriente Medio.

El diálogo se produce tras varios días de advertencias públicas por parte de la Casa Blanca. El pasado jueves, Trump lanzó un ultimátum al Gobierno iraní al señalar que, si no se alcanzaba un acuerdo en "diez, quince días", ocurriría algo "desafortunado", en referencia a una posible intervención militar. Días después, durante su discurso sobre el estado de la Unión, reiteró su mensaje: "Queremos llegar a un acuerdo", afirmó ante el Congreso, al tiempo que acusó a Irán de negarse a renunciar de forma explícita al armamento nuclear.

El mandatario estadounidense sostuvo además que Teherán ha desarrollado misiles con capacidad para amenazar a Europa y bases norteamericanas en el extranjero. "Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a EE.UU.", dijo. "Se les advirtió que no hicieran nuevos intentos de reconstruir su programa de armas, y en particular armas nucleares, y aun así continúan", agregó.

Respuesta iraní y advertencias cruzadas

Las declaraciones de Trump provocaron una reacción inmediata en Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, acusó al presidente estadounidense de impulsar una "campaña de desinformación" y de difundir "grandes mentiras" sobre el programa nuclear iraní en un mensaje publicado en la red social X.

En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Qalibaf, advirtió de posibles consecuencias si Washington opta por romper el diálogo. "Si deciden repetir experiencias pasadas mediante el engaño, las mentiras, análisis defectuosos e información falsa, y lanzar un ataque en medio de las negociaciones, sin duda probarán el firme golpe de la nación iraní", señaló.

Pese al cruce de acusaciones, el Ejecutivo iraní ha trasladado un mensaje de disposición a negociar. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que un acuerdo está "al alcance" si ambas partes priorizan el diálogo. "Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un pacto sin precedentes que atienda preocupaciones mutuas y logre beneficios compartidos", afirmó. También reiteró que Teherán "jamás" desarrollará armas nucleares.

El enriquecimiento de uranio, punto de fricción

Uno de los principales obstáculos en la negociación es la exigencia de Estados Unidos de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio en su territorio. Teherán considera esa condición inaceptable al defender su derecho soberano a desarrollar tecnología nuclear con fines civiles.

La reunión en Ginebra se celebra, además, bajo la sombra del mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la guerra de Irak. Trump ha ordenado reforzar la presencia militar con vistas a una posible ofensiva si las conversaciones no prosperan.

