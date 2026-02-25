Valeria y Azkar, el tándem perfecto del canicross: "Entreno seis días a la semana"

El canicross consiste en ir atado a tu perro y correr lo más rápido que puedan ambos. Y ahí es donde Valeria Batire encontró su deporte, en el que aunaba sus dos pasiones: correr y los perros. Y junto a su perro, Azkar, han creado una combinación perfecta, que les ha permitido ser dos veces campeones de España y una vez subcampeones del Mundo.

"El canicross consiste en correr unido, a través de una línea de tiro, a tu perro", asegura la actual bicampeona de España y subcampeona del mundo a Antena 3 Deportes.

Y todo ello, después de pasar poco antes por un accidente que casi le aparta de sus sueños. Estuvo dos meses sin poder entrenar y prepararse antes de las competiciones decisivas. Todo eso es un contratiempo muy grande para alguien como Valeria que está acostumbrada a entrenar seis días a la semana. Sólo se permite un día de descanso en una rutina espartana, tanto para la propia Valeria como para Azkar.

"Entreno seis días a la semana, dos con los perros, y después, un día de descanso", explica Valeria Batire.

Próximo reto: Ser campeona del mundo

No está tan lejos de lograr el que sería su sueño, ser campeona del mundo. En el último mundial se quedó a tan solo 10 segundos de la ganadora, por lo que lo volverá a intentar, y luchará por ello, junto a su entrenamiento y determinación, su juventud son un acicate para poder conseguirlo en los próximos mundiales que serán en Suecia y en Polonia.

A todo esto, hay que añadir el reciente éxito en la Copa de España de canicross, donde también se ha hecho con la primera posición.

