Andy Roddick alucina con Alcaraz: "Es simplemente dominante"

El exnúmero 1 del mundo y campeón del US Open 2003 se rinde tras la última exhibición de Alcaraz ante Arthur Fils en la final de Doha.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de Doha

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de DohaEfe

Los elogios hacia Carlos Alcaraz se amontonan tras su brutal y contundente victoria ante Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha. El murciano pasó por encima del tenista francés en 50 minutos (6-2 y 6-1) en una exhibición de tenis de principio a fin, el nivel del jugador de El Palmar fue estratosférico, dejando sin respuestas a su rival.

Con Indian Wells asomando ya en el horizonte, Carlos Alcaraz regresará este viernes a los entrenamientos en Murcia, antes de volar a Estados Unidos para afrontar un nuevo reto: el 'Sunshine Double'. Invicto en lo que va de 2026 (12-0) y con dos títulos ya conquistados (Open de Australia y Doha), es más que evidente la transformación total que ha experimentado el murciano en solo un año. Desde la derrota ante Goffin en Miami, el español se ha convertido en una máquina de jugar al tenis y levantar títulos (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open, Tokio, Open de Australia y Doha).

El tenista español, número 1 de mundo, ha mejorado varias facetas de su juego: revés, servicio, voleas... Y su mentalidad es granítica a día de hoy. Andy Roddick, exnúmero 1 del mundo y campeón del US Open 2003, ha ensalzado al murciano en una de la últimas entregas de su podcast Served with Andy Roddick.

"A menudo se confunde ser deslumbrante con la idea de que no se puede ser constante, pero él lo es. Este discurso está desfasado. Si alguien habla de su falta de constancia, es que se refiere a una conversación de hace 18 meses. Es simplemente dominante", indica el extenista estadounidense sobre Alcaraz.

"Ante Alcaraz no hay una solución mágica"

"Cómo defenderse contra alguien que se estira completamente en su revés y ejecuta perfectamente una dejada a lo largo de la línea, no hay realmente una solución mágica. Con Carlos, tienes que cubrir tantas zonas diferentes en la pista. Su servicio es increíble. Es mucho mejor que hace dos años", señala Roddick.

Por último, el exjugador de Omaha, Nebraska, opina que si Alcaraz está a su mejor nivel es inabordable para todos los jugadores, menos quizás para Sinner.

"La consistencia de su revés es mucho mejor que hace dos años. Siempre logra acercarse a la red, incluso con una bola pesada, lo cual debe ser desalentador. Si está en plena forma, a menos que seas alguien como Sinner, que a veces puede superarlo, no sé qué puedes hacer contra él", concluye Andy Roddick.

