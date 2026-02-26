'El Langui' sueña con ir a los Juegos Paralímpicos: "Me gustaría, pero son palabras mayores"

Como un hombre del renacimiento, así es Juan Manuel Montilla, más conocido como 'El Langui', un hombre pluridisciplinar. Empezó como rapero y triunfó, luego añadió a su repertorio el cine, donde no para, y ahora lo encontramos volcado en el deporte, con la boccia. Todo surgió de casualidad, un entrenador de la Selección Española le pregunto por qué no hacía deporte y él le contesto que no había ninguno para él, a lo que vino una segunda cuestión ¿conoces la boccia?

"Me dijo que por qué no hacía deporte y le comenté que no había deporte para mí. Y me contestó: '¿Cómo que no? ¿Conoces la boccia? Ven a practicarla'. Y ahí empezó todo”, recuerda 'El Langui'.

Se animó a probar, para "desconectar del curro" y se conectó tanto que, junto con los primeros éxitos deportivos, le llegó una llamada de la Selección Española para participar en una competición internacional en Italia.

El Langui sueña con ir a los Juegos Paralímpicos

Su debut con España no pudo ser mejor, ganó una medalla de bronce individual y el oro por equipos, algo que él ha definido como "increíble". Llegado a este punto y con los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles a dos años vista le hemos hablado de esa posibilidad y la ve como un sueño, "eso son palabras mayores, pero me gustaría, claro". Y ya puestos a estar esa cita habrá que ir a por el oro a lo que nos ha respondido con su característica naturalidad "eso ni se me pasa por la cabeza".

"Si las medallas de un campeonato internacional son para mí algo impensable, llegar a un oro olímpico ni se me pasa por la cabeza. Mi idea es competir en campeonatos internacionales e intentar introducir a la Selección Española en los Juegos Paralímpicos", confiesa 'El Langui'.

"Lo que me da este deporte, la boccia, y la visión de futuro de querer competir, de que la Selección Española me esté llamando para jugar internacionales... es una ilusión añadida que no pensaba que me iba a hacer tanto, tan bien y tan feliz", indica 'El Langui'.

"Un oro paralímpico ni se me pasa por la cabeza"

"Ver ahora que puedo practicar deporte, sentirme uno más, compitiendo, compartiendo con los rivales, que al final también son compañeros, y viviendo jornadas intensas de boccia... pues lo estoy disfrutando casi como cuando jugaba al fútbol en el patio del recreo y me creía que estaba jugando una Champions", reocnoce el rapero, actor y jugador de boccia.

Tal vez ahora no lo vea, pero 'El Langui' cuando se propone algo lo consigue, así que ya veremos, de momento lo que más feliz le ha hecho con la boccia es la de gente, en una situación similar a la suya, que se ha puesto en contacto con él para practicar este deporte, "eso me da una gran satisfacción", asegura nuestra nueva gran ilusión en el deporte español.

"Me da satisfacción contribuir a que personas con discapacidad puedan hacer deporte, que pensaban como yo que no había uno para nosotros y que hayan descubierto que existe la boccia", concluye Juan Manuel Montilla.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.