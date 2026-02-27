Incendio
Muere una persona y otra resulta herida en un incendio en una vivienda en Ayerbe, Huesca
El fuego se habría originado en una chimenea de la tercera planta. La persona herida fue trasladada al hospital por inhalación de humo. No hizo falta desalojar el resto del edificio.
El incendio en una vivienda en Ayerbe, Huesca, ha provocado la muerte de una persona y que otra resulte herida. Según las primeras informaciones, el fuego se ha originado en la chimenea de la tercera planta de un edificio con las mismas alturas.
La persona que ha resultado herida fue trasladada al Hospital San Jorge de la ciudad oscense por inhalación de humo. No hizo falta desalojar el edificio completo.
