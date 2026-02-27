Muere una persona y otra resulta herida en un incendio en una vivienda en Ayerbe, Huesca

El incendio en una vivienda en Ayerbe, Huesca, ha provocado la muerte de una persona y que otra resulte herida. Según las primeras informaciones, el fuego se ha originado en la chimenea de la tercera planta de un edificio con las mismas alturas.

La persona que ha resultado herida fue trasladada al Hospital San Jorge de la ciudad oscense por inhalación de humo. No hizo falta desalojar el edificio completo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.