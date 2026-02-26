Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez se dirige a los indecisos ante las elecciones de Castilla y León: "Tenemos que ganar y gobernar"

Sánchez ha resaltado la necesidad de "ir a votar", pues no vale con ganar, tenemos también que ganar y gobernar".

Ángela Clemente
Publicado:

En la medianoche de este viernes, comienza la campaña electoral en Castilla y León. El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado en Valladolid y Salamanca, mientras que el socialista Carlos Martínez ha pasado por Burgos, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las elecciones autonómica se celebran el próximo 15 de marzo.

El líder del Ejecuto se ha dirigido desde Burgos a los indecisos de cara a los comicios: "Aquellos que estén dudando qué hacer el próximo 15 de marzo, evidentemente tenemos que ir a votar porque, además, no vale con ganar, tenemos también que ganar y gobernar".

Sánchez critica a la "oposición aboslutamente" destructiva

Sánchez ha criticado la "oposición absolutamente" destructiva del PP y Vox tras su "grave" rechazo al decreto de escudo social que incluía la exención del IRPF de las ayudas por daños personales provocados por los incendios forestales. "Yo entiendo que en el juego democrático tiene que haber un Gobierno y una oposición, que está para criticar - no para insultar-, eso lo entendemos todos, pero lo que ha pasado hoy es muy grave", ha señalado el jefe del Ejecutivo en el acto en Burgos donde ha arropado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El presidente del Gobierno censura que la "ultraderecha" de Vox haya votado en contra de revalorizar las pensiones y que dicho partido y el PP de "Mañueco y de Feijóo" han rechazado el escudo social, que incluía la cita exención para los damnificados por los incendios.

"Son el bloque que bloquea derechos", advierte Sánchez en este sentido, a la vez que sitúa al PSOE como "garantía de avances" en los mismos. Advierte también de que los 'populares' han emitido este voto en contra aún después de "no cuidar el monte" ni tener "bomberos forestales preparados ni equipados en el número suficiente" el pasado verano en los incendios que asolaron a Castilla y León.

