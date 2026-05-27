Un violinista toca la canción del hundimiento del Titanic en la sede del PSOE: ¿Quién hay detrás?

Entorno a las 8:00 horas de la mañana de este miércoles 27 de mayo agentes de la UCO de la Guardia Civil entraban en la sede del Partido Socialista, situada en la Calle Ferraz de Madrid. Acudían en relación con el 'caso Leire Díez' -la 'fontanera' del PSOE- que investiga el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

La noticia se propagaba a gran velocidad causando un gran impacto mediático y enseguida se agolpaban decenas de periodistas y reporteros gráficos a las puertas del edificio. El tiempo pasaba y se descartaba que estuvieran realizando un registro pero sí se confirmaba que se encontraban allí para llevar a cabo un requerimiento de información y tomar declaración a varias personas.

Varias horas después la UIP de la Policía Nacional se presentaba para poner orden debido a la nube de prensa allí presente. En torno a las 13:00 horas del mediodía era cuando la nota pintoresca del día tenía lugar.

Ya se había visto un grupo de Mariachis en la sede del PP en varias ocasiones. La primera en la noche electoral de abril de 2019 con motivo de la debacle registrada aquel día. La segunda en 2022 por la crisis interna que enfrentó a Pablo Casado contra Isabel Díaz Ayuso.

La sede socialista no se ha librado de estas actuaciones "improvisadas", y también ha recibido al menos dos bandas de Mariachis, en octubre de 2016 -por la crisis interna que derivó en la dimisión de Pedro Sánchez-, y la más reciente en junio de 2025, durante las concentraciones ciudadanas contrarias al Gobierno de Sánchez. Tampoco esquivaron su visita las sedes de Podemos, Ciudadanos, o JxCat.

Esta vez era el turno de un violinista y una mujer que hacía el papel de atril para la partitura de una obra musical. Eran ya las únicas dos personas presentes en la puerta de la sede del PSOE. Los periodistas habían sido ubicados en la de en frente por los agentes.

¿Un hundimiento inminente e inevitable?

El músico cargaba con el instrumento y bastante retintín dado que interpretaba las notas de 'Nearer my God to Thee' ('Más de cerca de tí, mi Dios', en español), himno religioso cristiano interpretado por los músicos del Titanic en último lugar, antes de que el océano Atlántico terminara de engullir al icónico buque para siempre, en el invierno de 1912.

Esta pequeña campaña ha estado patrocinada por la organización española de extrema derecha, de corte ultracatólico, 'Hazte Oír', que habrá elegido este tema debido a los casi innumerables 'icebergs' judiciales con los que está colisionando el partido de Pedro Sánchez en los últimos tiempos entre gritos que reclaman elecciones generales cuanto antes.

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