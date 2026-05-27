Cristina Almeida muestra su respeto por Zapatero: "Yo aplaudí sus políticas, todavía no hemos escuchado su versión"

La abogada y política Cristina Almeida ha mostrado su preocupación por el clima político actual en España y por el impacto que las investigaciones judiciales están teniendo sobre la percepción de la democracia. En una entrevista concedida este miércoles, Almeida pidió prudencia antes de sacar conclusiones y aseguró sentirse “triste” por el deterioro del debate público.

“Está todo el mundo tan pendiente de todas las cosas malas que yo ya, hasta que no me las den más claras, no les voy a hacer caso”, afirma al ser preguntada por las últimas informaciones relacionadas con registros e investigaciones judiciales. La histórica dirigente insistió en que no quiere contribuir a generar “una situación de angustia” en torno a hechos que todavía no cuentan, a su juicio, con suficiente claridad.

“Me preocupa la democracia en España”

Aunque dejó claro que no tiene relación con el PSOE, Almeida defiende su compromiso con las instituciones democráticas. “No sabéis del PSOE ni tengo nada que ver con el PSOE, pero sí con la democracia en España”, ha señalado. En este sentido, lamenta el tono del debate político y mediático: “Me parece tan terrible cómo se puede tratar a la democracia en España”.

La abogada reconoce que las investigaciones judiciales forman parte del funcionamiento normal del Estado de derecho y recuerda que también existen causas abiertas que afectan a otros partidos políticos. “Hay investigaciones de muchísimas cosas, como hay juicios del PP toda la semana”, comentó.

Sin embargo, considera que la política atraviesa una situación “terrible” cuando el foco público se centra casi exclusivamente en los casos de corrupción. “Me parece terrible que la política se convierta en una demanda de corrupción y eso es lo que me pone triste”, explicó.

Almeida pide escuchar a Zapatero

Durante la entrevista, Almeida ha expresado además su respeto por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya trayectoria política elogió públicamente.

“Yo aplaudí las políticas de Zapatero y me ha parecido una persona muy importante para la democracia de este país”, afirma. Pese a las informaciones aparecidas en los últimos días, insiste en que todavía quiere escuchar la versión del exdirigente socialista antes de emitir una valoración definitiva. “Todavía no le hemos oído”, subraya.

La política también se ha referido a las informaciones sobre objetos y pertenencias halladas durante registros vinculados a las investigaciones. A su juicio, muchas veces se interpreta todo “de una forma muy burda” sin tener en cuenta el contexto real de determinados bienes personales o familiares.

“Tengo una enorme tristeza”

Almeida asegura que lo que más le preocupa no son únicamente las investigaciones, sino la imagen que proyectan sobre las instituciones democráticas y sobre quienes han ocupado responsabilidades públicas relevantes. “Lo triste es que eso esté ocurriendo en una democracia y con una persona que ha sido presidente del Gobierno y que ha tenido el respeto como presidente”, señaló.

Finalmente, ha reiterado que prefiere mantener la cautela hasta conocer más detalles y contar con resoluciones judiciales firmes. “Yo solo pido escucharle a él”, concluyó, insistiendo en que siente “una enorme tristeza” por la situación política actual en España.