Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio Doñana

El incendio de Almonte (Huelva) queda estabilizado tras tres días de lucha contra el fuego

El incendio de Doñana ha quedado estabilizado tras tres días de "lucha incansable" contra el fuego. Se han necesitado una treintena de medios aéreos.

Incendio en Almonte

El incendio de Almonte (Huelva) queda estabilizado tras tres días de lucha contra el fuego | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El incendio de Doñana ha quedado estabilizado a las 22:15 horas del martes, aunque el dispositivo siguió trabajando en el control del fuego.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, informaba a través de su perfil en X: "Es una gran noticia: hemos ESTABILIZADO el #IFAlmonte (#Huelva) a las 22.15h. tras tres jornadas de duro trabajo. Quiero agradecer el inmenso esfuerzo realizado por los equipos de #EMA @Plan_INFOCA, que siguen trabajando para su extinción".

El fuego afectó "principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad. Sobre todo se han quemando zonas de pinar y monte bajo. El pino por su biología genera una gran cantidad de hojarasca, lo que son las acículas de los pinos, que tapizan el suelo, eso se está quemando y también especies típicas de monte mediterráneo.

La de Doñana han sido una lucha dura contra el fuego que se ha prolongado tres días. Se han necesitado una treintena de medios aéreos. El incendio ha alcanzado una superficie de más de 300 hectáreas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Confirman un nuevo positivo por hantavirus entre los aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

Fachada del Hospital Gómez Ulla

Publicidad

Sociedad

Incendio en Almonte

El incendio de Almonte (Huelva) queda estabilizado tras tres días de lucha contra el fuego

Efemérides de hoy 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de mayo?

Efemérides de hoy 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de mayo?

Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado un hombre en A Coruña por practicar sexo con un niño de 14 años al que conoció a través de una app

El carnet de conducir para coche automático es más fácil y sale más barato
Carnet de conducir

Aumenta la demanda para obtener el carnet de conducir para coche automático: "Cada vez nos piden más esta opción"

Imagen del interior de un avión
Virales

Los pasajeros de un vuelo destino a Ibiza montan una fiesta en el avión

Un niño en la escuela
Eduación

Ndaba Mandela y Sonia Díez convierten Madrid en epicentro del debate internacional sobre el futuro de la educación

El nieto de Nelson Mandela se suma como firmante número 10.000 de la Alianza para el Futuro de la Educación impulsada por EducAcción en un encuentro celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 14.24.27
Canarias

Desalojan un edificio público de Tenerife por presencia masiva de insectos

El edificio de Usos Múltiples III de Santa Cruz de Tenerife está bajo investigación por si se trata de un caso de cochinilla. Se ha descartado la sarna.

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"

El vídeo de uno de los robos en Tenerife

'Enjambre' de robos en Tenerife con asaltos violentos, alunizajes, machetes y bates de béisbol

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, martes 26 de mayo de 2026

Publicidad