El incendio de Almonte (Huelva) queda estabilizado tras tres días de lucha contra el fuego

El incendio de Doñana ha quedado estabilizado a las 22:15 horas del martes, aunque el dispositivo siguió trabajando en el control del fuego.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, informaba a través de su perfil en X: "Es una gran noticia: hemos ESTABILIZADO el #IFAlmonte (#Huelva) a las 22.15h. tras tres jornadas de duro trabajo. Quiero agradecer el inmenso esfuerzo realizado por los equipos de #EMA @Plan_INFOCA, que siguen trabajando para su extinción".

El fuego afectó "principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad. Sobre todo se han quemando zonas de pinar y monte bajo. El pino por su biología genera una gran cantidad de hojarasca, lo que son las acículas de los pinos, que tapizan el suelo, eso se está quemando y también especies típicas de monte mediterráneo.

La de Doñana han sido una lucha dura contra el fuego que se ha prolongado tres días. Se han necesitado una treintena de medios aéreos. El incendio ha alcanzado una superficie de más de 300 hectáreas.