Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"

Si al elaborar esta receta de costillas de ternera guisadas, te sobra salsa, puedes usarla para acompañar albóndigas, arroz, pasta, hamburguesas…

Ingredientes, para 4 personas

4 costillas de ternera

1 cebolla

2 zanahorias

2 dientes de ajo

1 cucharada de harina de maíz refinada

2 patatas

200 ml de vino tinto

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Costilla de ternera guisada | antena3.com

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pica la cebolla e introdúcela en la olla. Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Añade los ajos pelados y picados. Sazona y deja que se vayan pochando durante 8-10 minutos.

Sazona y deja que se vayan pochando | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén y séllalas a fuego vivo hasta que tomen un bonito color dorado. Pasa las costillas a la olla.

Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Desglasa los jugos de la sartén con el pimentón y el vino tinto. Dale un meneo y pasa el jugo a la olla. Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona. Tapa y cocina durante 40 minutos.

Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona | antena3.com

Deja salir el vapor y abre la olla. Cuela el caldo a una cazuela amplia y desgrásalo con ayuda de un cucharón. Diluye la harina de maíz en un vaso con un poco de agua. Añádela a la salsa y remueve hasta que coja consistencia.

Pela las patatas, cáscalas y fríelas en una sartén con abundante aceite bien caliente (unos 300 ml).

Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvorea con perejil picado.

Sirve una costilla guisada en cada plato, salsea y acompaña con las patatas fritas. Decora el plato con una hoja de perejil.

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