Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"

"La costilla de ternera guisada es tan tierna como el solomillo", asegura Karlos Arguiñano. Y elaborada de esta forma no tiene ninguna complicación.

Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"

Publicidad

Si al elaborar esta receta de costillas de ternera guisadas, te sobra salsa, puedes usarla para acompañar albóndigas, arroz, pasta, hamburguesas…

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 costillas de ternera
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de harina de maíz refinada
  • 2 patatas
  • 200 ml de vino tinto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Costilla de ternera guisada
Ingredientes Costilla de ternera guisada | antena3.com

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pica la cebolla e introdúcela en la olla. Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Añade los ajos pelados y picados. Sazona y deja que se vayan pochando durante 8-10 minutos.

Sazona y deja que se vayan pochando
Sazona y deja que se vayan pochando | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén y séllalas a fuego vivo hasta que tomen un bonito color dorado. Pasa las costillas a la olla.

Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén
Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Desglasa los jugos de la sartén con el pimentón y el vino tinto. Dale un meneo y pasa el jugo a la olla. Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona. Tapa y cocina durante 40 minutos.

Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona
Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona | antena3.com

Deja salir el vapor y abre la olla. Cuela el caldo a una cazuela amplia y desgrásalo con ayuda de un cucharón. Diluye la harina de maíz en un vaso con un poco de agua. Añádela a la salsa y remueve hasta que coja consistencia.

Pela las patatas, cáscalas y fríelas en una sartén con abundante aceite bien caliente (unos 300 ml).

Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvorea con perejil picado.

Sirve una costilla guisada en cada plato, salsea y acompaña con las patatas fritas. Decora el plato con una hoja de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

J. Manso ok

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', denuncia una persecución a señalados por Pedro Sánchez: "Su responsabilidad es ineludible"

Tarta Rigó Jancsi

Eva Arguiñano elabora una tarta para los amantes del chocolate: receta de Rigó Jancsi

Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"

Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"

Luis Arroyo portavoz de Zapatero explica cómo está el expresidente en "Espejo Público"
Imputación Zapatero

Zapatero asegura que "no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra" según su portavoz Luis Arroyo

Cristina Almeida muestra una “tristeza tremenda” por el clima político y pide escuchar a Zapatero antes de juzgar
IMPUTACIÓN ZAPATERO

Cristina Almeida muestra su respeto por Zapatero: "Yo aplaudí sus políticas, todavía no hemos escuchado su versión"

Blanqueo de capitales.
CASO 'PLUS ULTRA'

¿Dónde se guarda el dinero negro? Un experto en blanqueo revela los lugares que usan los delincuentes

Ni dobles fondos ni sofisticados zulos. La UDEF ha encontrado fajos de billetes escondidos en bolsas de golf, radiadores o tazas de café en la casa de Julio Martínez. El experto en prevención de blanqueo Juan Carlos Galindo analiza en Espejo Público qué revelan estos insólitos escondites sobre la forma de actuar de los presuntos blanqueadores.

Susana Díez en Espejo Público.
Crisis en el PSOE

Susana Díaz, muy afectada ante los escándalos del PSOE: "La mano en el fuego solo la pongo por mi madre"

La senadora socialista pide al PSOE que tenga una postura "transparente y colaboradora" ante las investigaciones que salpican al partido.

Martín Pallín, sobre ZP

El magistrado Martín Pallín cuestiona el sumario del juez Calama contra Zapatero: "Ni siquiera es de periodismo de investigación"

Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras

Mask Singer, en directo: la gran Final enfrenta a las cuatro mejores máscaras

Los concursantes de Tu cara me suena desvelan qué hace Jesulín de Ubrique al terminar las galas: "Es fuerte"

Los concursantes de Tu cara me suena desvelan qué hace Jesulín de Ubrique al terminar las galas: "Es fuerte"

Publicidad