Para 4 personas
Costilla de ternera guisada, de Karlos Arguiñano: "Este guiso es el colmo de la sencillez"
"La costilla de ternera guisada es tan tierna como el solomillo", asegura Karlos Arguiñano. Y elaborada de esta forma no tiene ninguna complicación.
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Si al elaborar esta receta de costillas de ternera guisadas, te sobra salsa, puedes usarla para acompañar albóndigas, arroz, pasta, hamburguesas…
Ingredientes, para 4 personas
- 4 costillas de ternera
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de harina de maíz refinada
- 2 patatas
- 200 ml de vino tinto
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pica la cebolla e introdúcela en la olla. Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Añade los ajos pelados y picados. Sazona y deja que se vayan pochando durante 8-10 minutos.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona las costillas de ternera, introdúcelas en la sartén y séllalas a fuego vivo hasta que tomen un bonito color dorado. Pasa las costillas a la olla.
Desglasa los jugos de la sartén con el pimentón y el vino tinto. Dale un meneo y pasa el jugo a la olla. Cubre con agua, añade la hoja de laurel y sazona. Tapa y cocina durante 40 minutos.
Deja salir el vapor y abre la olla. Cuela el caldo a una cazuela amplia y desgrásalo con ayuda de un cucharón. Diluye la harina de maíz en un vaso con un poco de agua. Añádela a la salsa y remueve hasta que coja consistencia.
Pela las patatas, cáscalas y fríelas en una sartén con abundante aceite bien caliente (unos 300 ml).
Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvorea con perejil picado.
Sirve una costilla guisada en cada plato, salsea y acompaña con las patatas fritas. Decora el plato con una hoja de perejil.
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