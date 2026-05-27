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Crisis en el PSOE

Susana Díaz, muy afectada ante los escándalos del PSOE: "La mano en el fuego solo la pongo por mi madre"

La senadora socialista pide al PSOE que tenga una postura "transparente y colaboradora" ante las investigaciones que salpican al partido.

Susana Díez en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

Susana Díaz, senadora del PSOE, sale del Senado para atender a los micrófonos de Espejo Público el mismo día en el que la UCO ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz para hacer un requerimiento dentro del 'caso SEPI'. Reconoce que ha pasado de estar en 'shock' por las últimas informaciones de corrupción que salpican al partido, a estar indignada. "Lo que no quiero es que los militantes tengan que agachar la cabeza", señala. Díaz se mostró muy sorprendida por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero dentro del 'caso Plus Ultra'

La socialista considera que "hay que ser muy transparentes y respetar los procedimientos judiciales que están abiertos porque es una garantía para todos los españoles". Sobre la presunta culpabilidad de los imputados su postura es clara: tienen que dar la cara y "el que lo haya hecho que lo pague".

Gaspar Zarrías, dirigente histórico del socialismo andaluz, está imputado por financiar ilegalmente a Leire Díez. "A mí lo que me preocupa en este momento es el estado de ánimo en el que está la mayoría de la militancia. El de los alcaldes, alcaldesa y concejales de los pueblos". No quiere que la militancia tenga que agachar la cabeza y apuesta por una postura "muy transparente y colaboradora de los socialistas". " El que lo haya hecho que asuma su responsabilidad". El conjunto de la organización tiene derecho a la dignidad".

"No sabía que Zarrías tenía en nómina a Leire Díez"

Desconoce la relación de Zarrías con el caso de Leire Díaz: "no sabía que la tenía en nómina ni los motivos". Cree que no se puede mezclar todo y ve diferencia entre la actitud de Manolo Chavez y Pepe Griñán con el caso que salpica a la conocida como fontanera del PSOE Leire Díez, con la que mantiene que no ha tenido relación en su vida.

Asegura que a Zarrías le tiene respeto pero afirma: "La mano en el fuego solo la pongo por mi madre".

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