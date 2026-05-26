El magistrado Gómez Bermúdez, sobre la relevancia de las joyas de Zapatero: ¿Por qué la UDEF no registra en su casa?

Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y juez en excedencia, ha analizado este martes en 'Espejo Público', junto a Susanna Griso, las últimas novedades del sumario del caso Zapatero. El magistrado ha valorado tanto la investigación sobre las joyas intervenidas como la decisión del juez Calama de impedir el registro del domicilio particular del expresidente del Gobierno. Sobre las joyas intervenidas en la causa, Gómez Bermúdez ha pedido prudencia y ha explicado que todavía queda mucho por analizar: "Habrá que investigar la procedencia y valor de esas joyas. Puede que sea relevante o no lo sea".

¿Por qué no registraron la casa de Zapatero?

Uno de los puntos clave de la investigación pasa por la negativa del juez Calama a autorizar el registro de la vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero, una medida que había solicitado la UDEF y a la que también se opuso la Fiscalía Anticorrupción. Preguntado por esa decisión judicial, Gómez Bermúdez ha respaldado el criterio del magistrado: "En líneas generales, el juez Calama es un hombre extremadamente prudente, un juez muy técnico y mi experiencia durante 30 años en la judicatura en activo es que cuando un juez decide no hacer un registro en una operación es porque estima que ahí no va a encontrar nada relevante". El juez en excedencia ha insistido en que este tipo de decisiones no se toman "por capricho", sino basándose en la información previa aportada por los investigadores. "Tiene ya una información de la policía, de la fiscalía… que le dicen que las pruebas van a estar en otro sitio. No lo hace por capricho, lo hace porque cree que no es relevante", ha añadido.

En el auto, el juez Calama justificó su negativa al considerar que el registro no superaba "el triple juicio de proporcionalidad-idoneidad, así como de una motivación reforzada que justifique la excepcionalidad de la medida". El magistrado entiende además que no existen indicios de que el expresidente pueda conservar pruebas relevantes en su domicilio y advierte de que la diligencia podría convertirse en una "investigación prospectiva". En ese sentido, Gómez Bermúdez ha coincidido plenamente con esa interpretación: "Lo que estima el juez es que como no tiene ningún dato que le diga que ahí pueda haber algo relevante, no tiene sentido registrar porque eso sería una investigación prospectiva".

¿Qué hay en los correos electrónicos?

Otra de las decisiones que centran ahora la investigación es la petición del juez para recabar toda la información contenida en los correos electrónicos de Zapatero y de sus hijas desde marzo de 2020. Una medida que, según Gómez Bermúdez, puede abrir nuevas vías dentro del procedimiento. "Lo que puede llevar es a algunos rastros o indicios que permitan abrir el abanico de la investigación o centrarlo, dependiendo del resultado", ha explicado el magistrado, que no descarta incluso hallazgos inesperados durante ese análisis. "También puede haber cosas sorprendentes, por ejemplo, que no haya correos. Hasta que no se haga esa parte de la investigación no sabremos", ha concluido.

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