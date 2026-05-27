Ana Obregón deja a Sonsoles Ónega sin palabras con su confesión sobre depilación en pleno directo: "Sois malísimos"

Ana Obregón ha protagonizado un momento único en el plató de Y ahora Sonsoles que ha desatado la risa de la presentadora y sus colaboradores. Todo ha ocurrido a raíz de su postura.

"¿Por qué estás así sentada?", le ha preguntado Isabel Rábago, que ya sabía lo que le ocurría. Ana Obregón, entre risas, se ha mostrado reticente a contestar en un primer momento, pero ha terminado confesando: "Me he depilado y escuece un poquito".

Sonsoles Ónega, sin palabras, se ha lanzado a preguntar qué método de depilación usa. Una conversación divertidísima que ha puesto el plató patas arriba. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

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