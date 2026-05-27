Momentazo
Ana Obregón deja a Sonsoles Ónega sin palabras con su confesión sobre depilación en pleno directo: "Sois malísimos"
Los colaboradores le han sacado los colores a Ana Obregón, que ha terminado confesando lo que le ocurría. Un momentazo que ante el que nadie ha podido aguantar la risa en plató.
Publicidad
Ana Obregón ha protagonizado un momento único en el plató de Y ahora Sonsoles que ha desatado la risa de la presentadora y sus colaboradores. Todo ha ocurrido a raíz de su postura.
"¿Por qué estás así sentada?", le ha preguntado Isabel Rábago, que ya sabía lo que le ocurría. Ana Obregón, entre risas, se ha mostrado reticente a contestar en un primer momento, pero ha terminado confesando: "Me he depilado y escuece un poquito".
Sonsoles Ónega, sin palabras, se ha lanzado a preguntar qué método de depilación usa. Una conversación divertidísima que ha puesto el plató patas arriba. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!
Más Noticias
- El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"
- Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"
- Chicho, el padre de Jorge Lorenzo que luchó por convertir a su hijo en un campeón: "Llegamos a perder la relación"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad