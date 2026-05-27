Muere un bebé al precipitarse de un sexto piso en Zaragoza

Un bebé niño ha muerto este miércoles al precipitarse desde una ventana de un edificio en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Según 'El Periódico de Aragón' el bebé tenía 16 meses y ha caído de un sexto piso. El aviso se ha producido sobre las 13:20 horas y las autoridades han acudido al lugar.

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