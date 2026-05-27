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Muere un bebé al precipitarse de un sexto piso en Zaragoza

El aviso se ha producido sobre las 13:20 horas y las autoridades han acudido al lugar.

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Policía de ZaragozaAyuntamiento de Zaragoza

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Luis Alcantud
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Un bebé niño ha muerto este miércoles al precipitarse desde una ventana de un edificio en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Según 'El Periódico de Aragón' el bebé tenía 16 meses y ha caído de un sexto piso. El aviso se ha producido sobre las 13:20 horas y las autoridades han acudido al lugar.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el bebé y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad (*el tema que sea*) en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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