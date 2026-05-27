¡Un panel de 2.100 euros! Miri triunfa en el último momento y contra todo pronóstico

Era Déborah la que había conseguido acumular más de 2.000 euros gracias al gajo de los mil, pero un error garrafal al resolver le ha dejado con la miel en los labios. Sin nada que hacer, el turno ha pasado a Carlos.

El concursante del atril azul no ha podido aprovechar la ocasión en este momento y el turno ha pasado directamente a Miri, la concursante del atril rojo.

Miri ha tenido la suerte de caer también en el gajo de los mil euros y multiplicar también la cantidad gracias al gajo de la Doble letra. Finalmente, Miri se queda con lo que Déborah no podrá disfrutar. ¡No te pierdas este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas