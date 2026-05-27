La suerte sonríe a Déborah con el Bote y su pase a la Gran Final de La ruleta

¡Quién se lo habría dicho a Déborah! La concursante del atril amarillo se había quedado chafada en un panel anterior. Déborah ha sido testigo de cómo su compañera de atril se llevaba los 2.000 euros que ella no ha podido ganar al equivocarse al resolver el panel.

Sin embargo, la suerte ha querido premiarla de nuevo en el Panel con Bote. Miri no ha querido usar el comodín al perder el turno, por si luego se le presentaba una oportunidad mejor. Pero no ha tenido la ocasión.

Déborah ha aprovechado su oportunidad de oro para tirar al bote, resolver y colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte, dejando así a Miri sin opciones. ¡Qué buena jugada!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas