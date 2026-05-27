Zapatero asegura que "no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra" según su portavoz Luis Arroyo

Nada más conocerse que Zapatero era imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra el expresidente del Gobierno salía a defender su inocencia en un vídeo difundido a los medios de comunicación. Zapatero era tajante en este vídeo y aseguraba que jamás había realizado ninguna gestión en relación con Plus Ultra. Zapatero aseguró que hablaría con los medios de comunicación en los próximos días pero de momento no ha vuelto a dar la cara. Luis Arroyo, militante del PSOE y cercano a Zapatero, se ha convertido en el portavoz ante los medios. En "Espejo Público" hablamos con su portavoz que nos traslada sus preocupaciones y su situación personal.

La UCO en Ferraz

A primera hora de la mañana ha saltado otra bomba que salpica al PSOE la UCO entra en la sede del Partido Socialista de la madrileña calle Ferraz. Para el portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero esta nueva noticia refleja que "el PSOE está en una situación compleja pero lejos del colapso." y añade que lo que "estamos viendo es un golpe detrás de otro". Arroyo se refiere a los casos sobre la esposa de Sánchez, al hermano del presidente del gobierno o al caso del Fiscal General y según su opinión " se le ha condenado sin ninguna prueba, con pruebas inversas. Hay un ataque desmedido". Estamos viviendo según Luis Arroyo "un ataque, Lawfare de libro, no tengo la más mínima duda" apuntala." y añade que "se está persiguiendo a la mujer del presidente por una majadería. Me parece que hay un ataque desmedido al PSOE.

Imputación de Zapatero

Sobre la imputación de Zapatero, Luis Arroyo, insiste en que cree firmemente en la inocencia de Zapatero y que como portavoz quiere dejar claro que "el presidente declara su inocencia y limpieza, que no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra", para Arroyo "todo lo que se ha visto en esa investigación es un error". Luis Arroyo recuerda que se ha publicado también que Julio Martínez tenía algunos negocios con la Comunidad de Madrid y Comunidad de Andalucía. Arroyo reconoce que no conoce a Julio Martínez pero recalca que "Zapatero no es responsable de dónde guardaba el dinero este señor".

A pesar de no ser amigo de Zapatero, según sus palabras, Arroyo se ha convertido en el portavoz del expresidente porque de momento Zapatero no va a hablar ya que "lo primero es hablar con el juez". Arroyo reconoce que Zapatero trabaja con sus hijas en el día a día y que ha tenido una relación comercial con Julio Martínez pero desmiente tajantemente que exista un contrato para pagar esa famosa comisión del 1%, "ese contrato de un 1% no existe" zanja.

Arroyo denuncia que en esta investigación estamos viendo "una situación brutal, están abriendo su vida de cuajo" pero el expresidente del Gobierno "es un luchador, no es un cobarde. Tiene ganas de explicar a los medios pero lo primero es hablar ante el juez". Zapatero ha dicho que no tiene nada que ver con el rescate. Yo no me lo creo. Tiene que probarlo y explicarlo ante el juez. Ahora, dice Luis Arroyo, "el presidente tiene que demostrar su inocencia pero el no ha realizado ninguna presión a funcionarios.

Las joyas de Zapatero

Otro de los temas que más han sorprendido de la investigación son las joyas que Zapatero tenía guardadas en la caja fuerte de su despacho. Collares, pulseras, anillos, relojes... En total unas 103 piezas entre las que destacas piezas que, por las fotos parecen de alta joyería y que algunos expertos hablan de millones de euros si se demuestra que esas piezas son de calidad. Para Luis Arroyo "no se pueden tasar unas joyas por una fotografía", joyas que Arroyo repite que son "regalos y herencia de la madre de Sonsoles y de alguna tía". Sobre el valor de esas joyas recuerda que "están inicialmente tasadas entre 30 y 50 mil euros".

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