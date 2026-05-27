Los talents de La Voz Kids se enfrentan al STOP más musical detrás de las cámaras

La aventura de La Voz Kids también se vive fuera del escenario. Los talents de las terceras Audiciones a ciegas han compartido un divertido momento detrás de las cámaras enfrentándose a una versión muy especial del clásico juego del STOP.

Entre risas, nervios y mucha improvisación, los pequeños artistas pusieron a prueba sus conocimientos musicales con categorías relacionadas con canciones, artistas y todo tipo de retos vinculados al universo de La Voz Kids. Un juego en el que no faltaron las respuestas inesperadas y los momentos más divertidos.

Además de emocionar sobre el escenario, los talents siguen demostrando la gran complicidad que existe entre ellos durante las grabaciones del programa. Una muestra más del buen ambiente que se vive esta temporada tanto dentro como fuera del plató.