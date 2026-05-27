¿Qué es el Caso Leire Díez por el que la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se adentra este miércoles en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. La orden que ha recibido la UCO por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien instruye el 'caso SEPI', ha sido la de requerir documentación concreta que influya en la trama.

Una operación que forma parte de la causa que investiga si el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, amañaron contratos públicos a cambio de mordidas.

¿Quién es Leire Díez?

La denominada la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, quien fue nombrada directora general de la SEPI en 2018, está en el centro de la investigación. Según las pesquisas, Díez habría utilizado su posición para influir en la asignación de contratos y fondos de la SEPI en favor de determinadas empresas, sin cumplir con los procedimientos legales y de licitación establecidos, presuntamente, a cambio de favores personales o financiación para su carrera política.

Según fuentes jurídicas, se han hallado indicios que la apuntan como ejecutora de un operativo para atacar a jueces, fiscales y otras partes relacionadas con casos como los del hermano del presidente del Gobierno o el de su esposa, Begoña Gómez. Unos operativos presuntamente abonados por el Partido Socialista y por los que el juez Pedraz ha solicitado documentación que avale o descarte esos pagos irregulares a la exmilitante socialista.

Un requerimiento que no queda ahí. La UCO también registra los domicilios de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como del empresario Javier Pérez Dolset, amigo de Leire Díez, por su presunta implicación en los hechos.

La constructora 'Servinabar'

Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre mediados de 2018 y octubre del 2019, pasó a cobrar de la constructora 'Servinabar' una vez salió del organismo. Una sociedad que pertenecía a Antxon Alonso y que es considerada el vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama.

En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para 'Servinabar'. En tres años, Fernández llegó a cobrar más de 200.000 euros de dicha constructora.

Es por ello que 'Servinabar' es un eslabón clave de la causa. El Tribunal Supremo investiga si la compañía formó distintas uniones temporales de empresas junto a Acciona para presentarse a concursos públicos, bajo la tesis de que cobraba un 2% de los contratos finales sin realmente realizar trabajos.

Distintas fuentes del sector de la consultoría y la empresa señalan que los implicados en el 'caso Leire' quisieron hacer de la sociedad de Alonso un punto desde el que "asesorar" a empresas que quisiesen hacer negocios con la administración durante la presidencia de Pedro Sánchez. Asimismo, trataban de deshacerse de Acento, consultora a la que consideran parte de una rama socialista contraria al PSOE.

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