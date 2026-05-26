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Escándalo Zapatero

"Al alcance de muy pocos": las joyas de Zapatero valen millones, según el secretario general de Joyeros

Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid ha valorado las joyas incautadas de la caja fuerte del despacho de Zapatero. El experto desmiente al portavoz del expresidente: "Millón y medio, siendo una calidad muy normalita, tirando a baja; si son excepcionales, muchísimo más".

Experto Joyas Zapatero

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Andrés Pantoja
Publicado:

Luis Arroyo, amigo y portavoz autorizado de José Luis Rodríguez Zapatero, situaba la procedencia de las joyas en herencias familiares y regalos personales a Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente. Además el portavoz negaba las tasaciones que han hecho, en base a las imágenes del auto del juez, algunos expertos consultados por distintos medios. La diferencia resulta abismal cuando Arroyo las valora diez veces por debajo que los expertos.

Colección extraordinaria de joyas excepcionales

El secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, Armando Rodríguez, hace su valoración de las joyas, explicando de antemano con prudencia que necesitaría ver in situ las piezas para hacerlo con exactitud.

"No habría ninguna dificultad en acreditarlo"

Armando Rodríguez

"Tienen toda la apariencia de ser joyas auténticas, joyas de valor, joyas muy importantes, extremadamente importantes", decía al mismo tiempo que señalaba que de formar parte de una herencia estará documentado el origen y valor de las joyas en cuestión.

Millones de euros en piedras

El experto joyero desmiente a Luis Arroyo, de ser de la calidad y elementos "que aparentan" algunas de las 103 joyas intervenidas, encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Según Rodríguez unas siete de ellas son exclusivas: "Jamás podrían tener ese valor. Estamos hablando de joyas extraordinarias al alcance de muy pocos patrimonios, al alcance solamente de personas que tienen un altísimo poder adquisitivo, y probablemente no todas las que lo tienen podrían acceder a ellas".

De comprobarse la autenticidad de las gemas y diamantes, Armando Rodríguez estima que como mínimo, teniendo una calidad media, ese contado grupo de joyas "en ningún caso estarían por debajo de los dos millones de euros (...)". A la hora de tasar la pieza más ostentosa, un collar con 14 "zafiros tipo pera", podrían valer solo las piedras medio millón de euros, la pieza en sí, un millón y medio, y "si las piedras son excepcionales, podría tener un valor muchísimo más elevado".

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