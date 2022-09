Tres mariachis se presentan en la sede de JxCat para cantar 'La cucaracha' en plena reunión de su Ejecutiva

Un grupo de tres mariachis se han presentado este jueves por la tarde ante la sede de Junts mientras estaba reunida la ejecutiva de la formación para deliberar sobre su futuro en el Govern, tras la destitución de Jordi Puigneró como vicepresidente de la Generalitat.

Los tres músicos se han acercado a la sede, pero han sido interceptados por dos responsables de comunicación del partido, que han hablado con ellos. Finalmente, se han dado la vuelta y se han marchado. Según han explicado, tras hablar con el equipo de prensa del partido es cuando han procedido a marcharse.

Además, uno de los integrantes del grupo de mariachis ha explicado a los medios que alguien les había contratado para cantar 'La Cucaracha' en la sede de Junts, aunque no han querido revelar quién ha contratado sus servicios. La banda se llama 'Mariachis Tequila'. Tras la aparición de estos tres mariachis en la sede de Junts, Twitter se ha inundado de memes.

La consulta de Junts per Catalunya

Junts per Catalunya hará una consulta los próximos días 6 y 7 de octubre para decidir si continúa o no en el Govern. Se trata de una medida que se ha adoptado después de nueve horas de reunión de la Ejecutiva del partido tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern. Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza. Algo que Junts lo calificó como un "error histórico".

Aragonès no ve ningún cambio en Junts

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que no hay ningún cambio en la decisión de la Ejecutiva de Junts y les pide que "respondan claramente si quieren Govern u oposición". Junts ha decidido no salir por ahora del Govern y ha dado margen hasta el domingo para negociar con Aragonès las concreciones del cumplimiento del acuerdo del Ejecutivo. A su vez, fuentes del Govern próximas a Aragonès han asegurado tras la rueda de prensa de Junts que "no hay novedades".