Todo sobre la graduación, familia y carrera de Daniela Figo, hija de Luís Figo y Helene Svedin

El exfutbolista portugués Luís Figo y su mujer, la modelo Helene Svedin, han vivido uno de los momentos más importantes y emocionantes de su vida: la graduación de la Universidad de su hija mayor, Daniela.

La joven, de 27 años, se ha graduado de medicina en la Universidad de Navarra, un centro privado situado en la ciudad de Pamplona. Una carrera que le ha supuesto 6 años de mucho estudio, dedicación y esfuerzo.

Así lo han reconocido sus padres, quienes, orgullosos de su primogénita, han compartido a través de sus perfiles en Instagram unas palabras muy emotivas llenas de cariño. En este artículo te contamos todos los detalles sobre las dedicatorias y sobre los presentes en esta maravillosa graduación.

Daniela Figo Svedin | Gtres

Un poco más sobre Daniela

La joven nació el 28 de marzo de 1997, convirtiéndose en la primera hija de Luis Figo y Helene Svedin. La tuvieron en Barcelona, puesto que Figo, por aquel entonces, jugaba en el club de fútbol de la ciudad.

Aunque Daniela tenía unos apellidos conocidos internacionalmente, siempre se mantuvo en casi anonimato, únicamente posando como modelo para alguna revista. Su vida cambió cuando cumplió 18 años, mudándose a Pamplona para estudiar medicina y abriendo su perfil de Instagram a todo el mundo, donde ya acumula 107 mil seguidores.

En su perfil de redes, ha encontrado una comunidad con quien compartir su vida más privada e íntima, entre ello, su relación con Beltrán Lozano, primo lejano del Rey Felipe VI, con quien empezó en enero de 2021. A través de vídeos y fotos, muestra muchos de los planes que hacen, como los viajes idílicos o los días jugando al golf.

Sus padres orgullosos en la graduación

Como era de esperar, en el día de la graduación, la familia estuvo unida, y ni sus padres, ni sus hermanas, ni su novio, ni su yerno se perdieron este día tan especial para Daniela. Así lo hemos visto en las imágenes que han compartido los diferentes miembros.

Aunque, lo más destacable, han sido las palabras que han expresado sus padres, Luis y Helene, acompañadas de una fotos que plasman a la perfección lo que fue el día. El exfutbolista confesó que "fue un día de ensueño donde hiciste realidad uno de tus sueños", palabras dedicadas a su primogénita.

Luís Figo junto a su mujer Helene Svedin y su hija recién graduada Daniela | Instagram, @luis__figo

"Muchas felicidades, mi doctora, has culminado una etapa de mucho trabajo, esfuerzo y estudios", añadió Figo en su publicación. "No hay palabras para expresar el orgullo que siento por ti y por lo que te has convertido", expresó. "Viniste a aprender y te vas a servir, sigue creyendo siempre en tus sueños y en lo que quieres lograr, te quiero", concluyó.

Luís Figo junto a su mujer Helene Svedin y su hija recién graduada Daniela | Instagram, @luis__figo

Helene compartió unas palabras mucho más breves, pero llenas de sentimiento: "Todas esas largas noches de estudio y todos tus sacrificios han culminado en este momento, felicidades, Dra. Daniela, te quiero".

Sus hermanas, su novio y su yerno

En la graduación no podían faltar sus hermanas, Martina, de 24 años, y Stella, de 21 años. Las tres hijas de Frigo y Svedin tienen una relación muy buena, así lo muestran siempre a través de Instagram, donde no les da vergüenza admitir que se quieren y admiran mucho entre sí.

Y, tal y como ha compartido Daniela, han sido uno de los pilares más importantes a lo largo de su vida y su carrera: "Gracias a mis padres, hermanas, amigos y a todas las personas que han estado a mi lado apoyándome en todo momento".

Otro de los presentes que se ha llevado toda la atención es su novio, Beltrán Lozano, quien compartió unas imágenes de enhorabuena junto a su querida: "Que suerte la mía, verte cumplir tu sueño! Soy un hombre con mucha suerte", relató.

Y, lo que llamó mucho la atención, fue la presencia de Luis Osorio, el novio de Martina Figo, con quien empezó una relación en la primavera de 2019. Luis es hijo de Ioannes Osorio, duque de Alburquerque, y se ha convertido en uno más de la familia Figo Svedin. Así lo hemos visto en las imágenes en que el joven abraza con orgullo a la recién graduada.

Daniela Figo junto a Luis Osorio | Instagram, @danielasfigo

Con esto, desde Novamás deseamos lo mejor para Daniela en su nueva etapa como doctora, un momento muy especial tras tantos años de estudio y esfuerzo constante. Eso sí, siempre rodeada de una familia que la quiere, la admira y lucha por los sueños de la primogénita como si fueran los propios.