Elisa Beni cuestiona la "versión alternativa" de Luis Arroyo en defensa de Zapatero: "Debe cuadrar para todos los elementos"

La periodista experta en Tribunales Elisa Beni elogiaba en primer lugar la lealtad mostrada hacia José Luis Rodríguez Zapatero por Luis Arroyo. El portavoz está convencido de la inocencia del expresidente hasta que se demuestre lo contrario, matizaba.

Realidad alternativa y explicaciones a medias

Los argumentos expuestos por Arroyo aunque compatibles con parte de la investigación, para la periodista no encajan con todos los frentes judiciales que se han abierto contra Zapatero.

"Si se monta una explicación alternativa, la explicación debe cuadrar para todos los elementos", opinaba Elisa que consideraba "explicaciones parciales" las aportadas por Luis Arroyo, respecto por ejemplo a las numerosas joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero por agentes de la UDEF.

"La historia de la herencia o la de los regalos... ¿Quién regala baratijas?", planteaba.

Según Elisa Beni en toda investigación judicial pueden cometerse errores, pero algo tan distinto como improbable es que todo el atestado sea falso: "Eso no lo contempla nadie".

Por último Elisa hacía una recomendación a Luis Arroyo en su argumentación: "Tiene que englobar todo... El tema del petróleo, el tema de Leire", tema este último en el que se enmarcaba la entrada de agentes de la UCO esta misma mañana en la sede del PSOE de la Calle Ferraz de Madrid, para requerir información y tomar declaraciones.

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