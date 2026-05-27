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EN TIERRA LEJANA
Alya estalla contra Cihan tras descubrir una nueva mentira
La protagonista de En tierra lejana no puede contener su decepción después de descubrir que Cihan le ha ocultado información importante, igual que ocurrió en su anterior matrimonio.
Alya atraviesa uno de sus momentos más complicados En tierra lejana tras sentirse traicionada por Cihan. La joven le reprocha haberle mentido y asegura que sus dos maridos han terminado haciéndole daño de la misma manera.
La tensión entre ambos aumenta cuando Alya admite que ya no sabe si puede seguir confiando en él. La conversación deja al descubierto la profunda decepción de la protagonista ante los secretos que rodean su relación.
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