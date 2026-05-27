Alya estalla contra Cihan tras descubrir una nueva mentira

Alya atraviesa uno de sus momentos más complicados En tierra lejana tras sentirse traicionada por Cihan. La joven le reprocha haberle mentido y asegura que sus dos maridos han terminado haciéndole daño de la misma manera.

La tensión entre ambos aumenta cuando Alya admite que ya no sabe si puede seguir confiando en él. La conversación deja al descubierto la profunda decepción de la protagonista ante los secretos que rodean su relación.

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