César Antonio Molina, exministro de Zapatero: "En el Consejo de Ministros le considerábamos bastante incapaz, aunque con buena labia"

Según el auto del juez Calama, José Luis Rodríguez Zapatero era una actor principal en la trama que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, son varios los socialistas y políticos que trabajaron mano a mano con el expresidente que les sorprende que Zapatero haya sido presuntamente capaz de armar este entramado, dadas sus capacidades. Una de las voces que más ha ahondado en este asunto es César Antonio Molina, exministro de cultura de Zapatero, quien asegura que en el Consejo de ministros veían al presidente "bastante incapaz".

Poco preparado, poco formado

Hoy, el que fuera ministro del Cultura del 2007 al 2009, ha estado en Espejo Público para definir las cualidades que él observo de Zapatero cuando coincidieron en el Gobierno. "Era una persona que tenía poca preparación, pocos conocimientos y lo peor de todo que escuchaba muy poco, lo justo y lo que le interesaba. Eso es lo que provocó en gente como yo conflictos", ha explicado durante el programa.

Otro de los que ha cuestionado la capacidad de Zapatero para dirigir toda esta operación es Felipe González, que ha reconocido que no ve a Zapatero con los conocimientos como para montar esa "ingeniería financiera". César Antonio Molina añade que "en el consejo de ministros se comentaba que era bastante incapaz de hacer las actividades de la vida cotidiana. No tenía ni conocimientos, no creíamos que fuera capaz de semejante cosa". El exministro de Cultura recuerda a Zapatero como alguien "endiosado". "Si se fijan en estos últimos tiempos, en los mítines, parece más un profeta un predicador que otra cosa y eso siempre lo ha hecho bien", ha comentado Molina.

Por otro lado, el exministro también se ha pronunciado acerca del origen de las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte del despacho de Zapatero y que desde el entorno del expresidente han asegurado que se tratan de regalos personales a su mujer, Sonsoles y una herencia de su madre y de su tía. Una explicación que a Molina no le cuadra: "eso solo pueden ser regalos a presidentes del Gobierno, a los Reyes, a gente muy cualificada. Tienen que provenir de gente muy importante. No creo que una familia media de provincias tuviera semejante patrimonio", ha sentenciado el exministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.