La madre y hermanas de Matthew Perry cargan contra el ayudante que "le inyectó una dosis letal y lo abandonó: "Mató a mi hijo"

A las puertas de que se dicte la sentencia definitiva contra Kenneth "Kenny" Iwamasa, la familia de Matthew Perry ha decidido alzar la voz para denunciar la supuesta traición que sufrieron por parte del asistente del actor.

Las hermanas del inolvidable protagonista de Friends han presentado unas durísimas declaraciones de impacto antes de que el juez dicte los años de prisión para el empleado, acusado de haberle inyectado ketamina de manera "repetida" el fatídico día de su muerte, en octubre de 2023.

Las palabras de Madeline Morrison reflejan una herida que sigue completamente abierta al descubrir que todo lo que les habían contado sobre el fallecimiento de su hermano en su residencia de Pacific Palisades era una farsa absoluta.

Matthew Perry con su madre, Suzanne Morrison, y su hermana Emily | Getty

"Le inyectó a mi hermano una dosis letal de ketamina y lo dejó morir en un jacuzzi", sentencia Madeline con crudeza en los documentos de la declaración obtenidos por Page Six, añadiendo de forma literal: "Es difícil expresar con palabras la sensación de traición que sentí cuando descubrí lo que Kenny había hecho. Todo lo que creí sobre el día de su muerte, todo lo que Kenny nos contó, era mentira. La idea de que alguien a quien mi hermano consideraba familia pudiera traicionarlo de una manera tan inimaginable es algo que jamás habría podido concebir".

La indignación de la familia va a más al recordar la frialdad de Iwamasa, quien incluso se atrevió a dar un discurso en el último adiós del actor mientras ocultaba su culpabilidad ante todos los presentes. "La persona responsable de la muerte de mi hermano se puso de pie y se dirigió a quienes más lo querían", recuerda Madeline con profundo dolor, recalcando que "es como una broma cruel con la que todavía lucho. No solo le quitó la vida a mi hermano, sino que manchó nuestros últimos recuerdos de despedida".

Por su parte, la otra hermana del intérprete, Caitlin Morrison, pone el foco sobre el momento exacto en el que el asistente abandonó la vivienda tras suministrarle la letal sustancia: "Nunca sabría si la dosis letal de ketamina fue letal solo por accidente. Pero sé que cuando Kenny salió de casa, estaba haciendo una de dos cosas. O estaba huyendo de algo que sabía que había hecho, o estaba abandonando deliberadamente a una persona vulnerable en una situación peligrosa".

A estas desgarradoras declaraciones se une la de la madre del actor, Suzanne Morrison, completamente hundida al comprobar que el asistente destruyó por completo el verdadero propósito para el que fue contratado en su día. Su cometido "era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción", explica de forma contundente, confesando además que "su principal responsabilidad era asegurarse de que Matthew siguiera siendo quien quería ser: libre de drogas. Y cuando mató a mi hijo, me vigiló de cerca".

Iwamasa forma parte de la red de cinco personas implicadas en la trágica muerte de la estrella por "efectos agudos de la ketamina" y ahogamiento, junto al Dr. Mark Chavez (condenado a ocho meses de arresto domiciliario), el consejero Erik Fleming (sentenciado a dos años), el Dr. Salvador Plasencia (con una pena de 30 meses) y la conocida como "Reina de la Ketamina", Jasveen Sangha, quien ha recibido una condena de 15 años de cárcel por dirigir la red de narcotráfico que acabó con la vida del queridísimo actor.