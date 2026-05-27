PSOE
La UCO registra la sede del PSOE en la calle Ferraz por una presunta red de financiación ilegal
La UCO se encuentra en el interior de la sede del PSOE en Ferraz por una presunta red de financiación ilegal del partido.
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido. Esta operación está dirigida por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación dirigida contra Leire García. Los agentes tendría orden de registrar también diferentes edificios de directivos socialistas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Roma donde va a ser recibido por el Papa León XIV. Estaba prevista una rueda de prensa tras acabar este encuentro, cuando todavía no se conocía el registro que se está llevando en estos momentos.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
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