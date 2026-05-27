Imputación de Zapatero, última hora en directo: Pedro Sánchez da hoy una rueda de prensa tras conocerse el sumario del 'caso Zapatero' y el aplazamiento de su declaración

La agonía judicial para el PSOE se prolonga. Desde que estalló el escándalo del 'caso Zapatero' Moncloa ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente, un apoyo cerrado al principio y que ahora se sustenta principalmente en la "presunción de inocencia".

José Luis Rodríguez Zapatero estaba citado para declarar el próximo 2 de junio, pero su defensa ha solicitado más tiempo y el juez se lo ha concedido. Su comparecencia en la Audiencia Nacional será el próximo 17 y 18 de junio.

Los indicios en su contra se han ido conociendo en los últimos días con la publicación del sumario que detalla la actividad de su socio, Julio Martínez Martínez y revela, por ejemplo, que la Policía halló en la caja fuerte del despacho del expresidente decenas de joyas de valor, por ahora, desconocido.

En estos días las voces críticas se han ido escuchando más fuerte desde todas las partes. La oposición pide a los socios del gobierno de Pedro Sánchez que "muevan ficha" y los propios socios dan por finalizada la legislatura aunque a ninguno le interesa que caiga el Ejecutivo. El primero en elevar el tono fue PNV y después Coalición Canaria, pero la pasada noche también Emiliano García-Page pedía al presidente una cuestión de confianza o elecciones" porque asegura, "los socialistas tenemos q poner interés de España por encima de interés del PSOE. Cuando el PSOE está haciendo eso también está haciendo lo que más le conviene".

Pedro Sánchez está en Roma, allí se reunirá con el Papa León XIV y después ofrecerá una rueda de prensa en la que previsiblemente volverá a respaldar a Zapatero, igual que hizo el pasado miércoles en el Congreso, donde le mostró "todo su apoyo".