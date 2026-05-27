José Luis Rodríguez Zapatero
Imputación de Zapatero, última hora en directo: Pedro Sánchez da hoy una rueda de prensa tras conocerse el sumario del 'caso Zapatero' y el aplazamiento de su declaración
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.
Publicidad
La agonía judicial para el PSOE se prolonga. Desde que estalló el escándalo del 'caso Zapatero' Moncloa ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente, un apoyo cerrado al principio y que ahora se sustenta principalmente en la "presunción de inocencia".
José Luis Rodríguez Zapatero estaba citado para declarar el próximo 2 de junio, pero su defensa ha solicitado más tiempo y el juez se lo ha concedido. Su comparecencia en la Audiencia Nacional será el próximo 17 y 18 de junio.
Los indicios en su contra se han ido conociendo en los últimos días con la publicación del sumario que detalla la actividad de su socio, Julio Martínez Martínez y revela, por ejemplo, que la Policía halló en la caja fuerte del despacho del expresidente decenas de joyas de valor, por ahora, desconocido.
En estos días las voces críticas se han ido escuchando más fuerte desde todas las partes. La oposición pide a los socios del gobierno de Pedro Sánchez que "muevan ficha" y los propios socios dan por finalizada la legislatura aunque a ninguno le interesa que caiga el Ejecutivo. El primero en elevar el tono fue PNV y después Coalición Canaria, pero la pasada noche también Emiliano García-Page pedía al presidente una cuestión de confianza o elecciones" porque asegura, "los socialistas tenemos q poner interés de España por encima de interés del PSOE. Cuando el PSOE está haciendo eso también está haciendo lo que más le conviene".
Pedro Sánchez está en Roma, allí se reunirá con el Papa León XIV y después ofrecerá una rueda de prensa en la que previsiblemente volverá a respaldar a Zapatero, igual que hizo el pasado miércoles en el Congreso, donde le mostró "todo su apoyo".
Más Noticias
Imputación de Zapatero, última hora en directo | La UCO entra en la sede del PSOE en la calle Ferraz
Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz para hacer un registro.
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado rápidamente a esta información a su entrada en el Congreso de los Diputados.
Feijóo mantiene que "el ambiente irrespirable de la política española urge a que los socios de Gobierno digan se acabó". Espera que cambien los planes de los socios "que están apoyando a un Gobierno que apesta" y pide un adelanto electoral.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | El juez ordenó a la UDEF no informar a sus superiores de la investigación a Zapatero
El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ordenó de forma expresa a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargados de la investigación de esta causa que no informaran a sus superiores orgánicos de las pesquisas que han derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Para adoptar esta decisión, el magistrado argumentó en un auto del pasado 12 de marzo que se daban "sobradamente" las circunstancias para la adopción de un régimen "de absoluta reserva" al haber "indicios de la posible implicación de personas que han ejercido altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que incrementa el riesgo de interferencias externas".
En esa resolución, que consta en el sumario del caso Plus Ultra, el juez designa al jefe de la UDEF y al jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía Nacional para la práctica de las diligencias de investigación y acuerda darles acceso al contenido íntegro de las actuaciones.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | El PNV insiste en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido este martes en que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027 y que no se puede continuar en esta "situación de irresponsabilidad completa".
En declaraciones a medios en los pasillos del Congreso, Vaquero ha refrendado las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este fin de semana advirtió que terminar la legislatura es una "irresponsabilidad" y que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "es muy seria".
El PNV, ha insistido Vaquero, dice "alto y claro" que esta legislatura "no puede llegar a su fin", y que no se puede estar "en esta situación de irresponsabilidad completa hasta 2027", pero es el Gobierno quien tiene la "responsabilidad" de darse cuenta.
Todo ello en un momento en el que los diferentes casos judiciales que hay alrededor del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez hacen que la "crispación" que hay en el en el Congreso "sea cada vez mayor".
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Sumar y los socios de investidura exigen explicaciones al Gobierno sobre el caso de Zapatero
Sumar y socios de investidura de Pedro Sánchez como el BNG han abogado por agotar la legislatura pero han exigido explicaciones al Gobierno por el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y piden regular más la actividad de los exmandatarios.
La imputación de Zapatero ha aumentado la presión sobre el actual Gobierno por parte de socios de investidura como el PNV y Coalición Canaria, que han pedido un adelanto electoral, al igual que el expresidente del Ejecutivo, Felipe González o el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.
Pero Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, descarta esta posibilidad, pese a que algunos diputados de este espacio reconocen que los indicios del sumario sobre Zapatero no son buenos.
"La solución nunca puede estar en que deje de haber un Gobierno ¿Para qué?, ¿para que venga el Gobierno de los amigos de Montoro? Es que no entiendo cuál es la vía", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Sumar y los socios de investidura exigen explicaciones al Gobierno sobre el caso de Zapatero
Sumar y socios de investidura de Pedro Sánchez como el BNG han abogado por agotar la legislatura pero han exigido explicaciones al Gobierno por el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y piden regular más la actividad de los exmandatarios.
La imputación de Zapatero ha aumentado la presión sobre el actual Gobierno por parte de socios de investidura como el PNV y Coalición Canaria, que han pedido un adelanto electoral, al igual que el expresidente del Ejecutivo, Felipe González o el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.
Pero Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, descarta esta posibilidad, pese a que algunos diputados de este espacio reconocen que los indicios del sumario sobre Zapatero no son buenos.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | El Gobierno no ve afectada la legislatura por Zapatero
El Gobierno se mantiene firme en su voluntad de agotar la legislatura pese a la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, a la vez que sus socios parlamentarios desoyen el llamamiento del PP a poner fin al mandato de Pedro Sánchez con una moción de censura.
Mientras el presidente del Gobierno ha emplazado a los periodistas a abordar la situación en la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles en Roma tras reunirse con el papa, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha ratificado que en Moncloa continuarán con su labor hasta que se celebren elecciones en 2027.
Tras insistir en la necesidad de respetar la "presunción de inocencia" del expresidente imputado, como también ha hecho el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, Saiz ha asegurado que el Ejecutivo sigue construyendo una España "más moderna, más plural, más inclusiva" a partir precisamente del "legado incuestionable" de Zapatero.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Page cree que no se puede desligar la actividad de Zapatero del actual Gobierno
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este martes por la noche que "difícilmente" se puede desligar la actividad del ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero del actual Gobierno.
Así lo ha expresado García-Page en una entrevista en el programa 'La Brújula' de Onda Cero a preguntas del entrevistador sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, al que ha deseado "toda la suerte del mundo y que pueda explicarlo". "Sería de los que celebrarían que quedara clara su inocencia", aclaró.
"Pero una cosa que está funcionando en España es que algunos están cumpliendo con su trabajo: la Guardia Civil, la Policía, la Justicia. No soy partidario de pensar que todos son conspiraciones. Tenemos un sistema judicial que no siempre mete en prisión a los culpables, pero que le cuesta mucho meter en prisión a inocentes", ha comentado.
El también secretario general de los socialistas manchegos ha reiterado que el PSOE está en su momento más delicado "porque nunca ha habido tanta acumulación de dudas sobre el partido y de fallos tan clamorosos como los que estamos viviendo".
Imputación de Zapatero, última hora en directo | El juez de la trama Plus Ultra apunta a un plan de negocio vinculado al petróleo y al oro
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a la existencia de un posible "plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" y operaciones de compraventa de oro de la trama Plus Ultra, investigada en el caso en el que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Así lo refleja el auto del juez por el que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras acordar la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de Julio Martínez Martínez, considerado presunto testaferro de Zapatero.
La investigación del juzgado de Madrid evidenció la existencia de una presunta organización criminal de carácter transnacional, a través de la cual se transformaban, ocultaban e integraban en el sistema financiero internacional fondos obtenidos en prácticas ilícitas.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Luis Arroyo dice que las joyas están valoradas entre 30.000 y 50.000 euros
Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid,que ejerce como portavoz autorizado del expresidente ha manifestado que las joyas estarían valoradas en "entre 30.000 y 50.000 euros".
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Gertrudis Alcázar dijo a los agentes que las joyas eran de una herencia y de "regalos de viajes"
En el despacho que Zapatero tiene en la calle Ferraz los agentes localizaron hasta 103 joyas guardadas en una caja fuerte. La secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, señaló que estas joyas guardaban relación con una herencia de Sonsoles Espinosa y también con "regalos de viajes".
Imputación de Zapatero, última hora en directo | La Policía pedirá una primera valoración sobre las joyas a un experto
La Policía va a pedir a un experto que realice una valoración preliminar sobre las joyas que se encontraron en el interior de la caja fuerte en el despacho del expresidente. El juez Calama, podrá así, decidir si mantiene la totalidad o algunas de estas joyas como indicio de la investigación de una trama que sitúa a Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias y otros delitos como el blanqueo de capitales.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | El Gobierno se agarra a la presunción de inocencia
El Gobierno se agarra a la presunción de inocencia para seguir manteniendo su apoyo a Zapatero. Con el aplazamiento de su declaración se resigna a extender dicho apoyo hasta que el expresidente de explicaciones.
Imputación de Zapatero, última hora en directo | Sánchez da a las 11:00h una rueda de prensa
El presidente Pedro Sánchez ofrecerá hoy una rueda de prensa en Roma, después de reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV y previsiblemente volverá a respaldar a Zapatero, igual que hizo el pasado miércoles en el Congreso, donde le mostró "todo su apoyo".
Imputación de Zapatero, última hora en directo | La citación de Zapatero en la Audiencia Nacional se retrasa al 17 y 18 de junio
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La defensa de Zapatero ha pedido al juez Calama un aplazamiento de su comparecencia, prevista para el 2 de junio, y el magistrado se lo concede. La comparecencia se celebrará los próximos 17 y 18 de junio.
Publicidad