Jorge Fernández, a Déborah tras un gran batacazo: “Estas cosas nos suelen pasar mucho”

La euforia ha invadido a todos en La ruleta de la suerte cuando Déborah ha caído en el gajo de los mil euros. Ha tenido suerte además porque la letra que ha descubierto estaba repetida dos veces en este panel.

Cuando lo ha tenido claro, la del atril amarillo ha decidido resolver. Sin embargo, un error garrafal y, al perecer, muy habitual ha desencadenado el peor desenlace.

“¡No, por favor! Lo siento un montón”, reconoce Jorge Fernández decepcionado ante esta situación. Es una pena porque Déborah lo tenía prácticamente ganado, y ahora lo deja todo en el aire.

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