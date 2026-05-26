Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Desde un móvil, hasta un martillo: los increíbles objetos con los que quiere ser enterrada Lolita Flores

La invitada ha desvelado que uno de sus mayores temores es ser enterrada con vida.

Desde un móvil, hasta un martillo: los increíbles objetos con los que quiere ser enterrada Lolita Flores

Publicidad

Lolita Flores ha llegado a El Hormiguero con su cercanía y su inconfundible personalidad. La artista ha compartido recuerdos, anécdotas y reflexiones en una entrevista llena de emoción y espontaneidad.

En este momento, la invitada ha revelado que uno de sus mayores miedos es la de ser enterrada con vida por error y, por ello, ha pedido que en su ataúd haya dinero, un martillo, medicinas, agua, una escalera...

"Sino que me dejen cuatro días en el salón a ver si me espabilo", ha dicho Lolita entre risas mientras contaba cuáles son sus planes fúnebres. ¡No te lo puedes perder!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Desde un móvil, hasta un martillo: los increíbles objetos con los que quiere ser enterrada Lolita Flores

Desde un móvil, hasta un martillo: los increíbles objetos con los que quiere ser enterrada Lolita Flores

¿Se lo perdonará Bustamante? El fallo de David que le cuesta El Rosco ante Javier

¿Se lo perdonará Bustamante? El fallo de David que le cuesta El Rosco ante Javier

El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción!

El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción!

La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo
Mejores momentos | 26 de mayo

La especialidad de Javier en La Pista: arrebatar la victoria a David con el título alternativo

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro
Mejores momentos | 26 de mayo

La curiosidad sobre Julia Roberts que frustra el pleno de Mamen Mendizábal en Una de Cuatro

Beatriz Cortázar
Famosos

El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"

Tras más de 40 años de estrecha amistad, el entorno de Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez confirmaban la ruptura de su amistad. Una ruptura de la que te contamos todos los detalles.

Francisco
Exclusiva

Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"

Mientras su hija Naomi de 25 años le reclama el presunto impago de su pensión alimenticia, el cantante podría encontrarse al borde del desahucio. Una situación que nos aclara en exclusiva en Y ahora Sonsoles.

Los memes de Zapatero.

Los memes de Zapatero tras el hallazgo de sus joyas: desde la reina Isabel II de Inglaterra hasta ‘La Perla’ de Rosalía

Padre Jorge Lorenzo

Chicho, el padre de Jorge Lorenzo que luchó por convertir a su hijo en un campeón: "Llegamos a perder la relación"

Sonsoles Ónega

Suplantan la identidad de Sonsoles Ónega para promover inversiones fraudulentas que supuestamente recomendaba su padre

Publicidad