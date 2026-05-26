Desde un móvil, hasta un martillo: los increíbles objetos con los que quiere ser enterrada Lolita Flores

Lolita Flores ha llegado a El Hormiguero con su cercanía y su inconfundible personalidad. La artista ha compartido recuerdos, anécdotas y reflexiones en una entrevista llena de emoción y espontaneidad.

En este momento, la invitada ha revelado que uno de sus mayores miedos es la de ser enterrada con vida por error y, por ello, ha pedido que en su ataúd haya dinero, un martillo, medicinas, agua, una escalera...

"Sino que me dejen cuatro días en el salón a ver si me espabilo", ha dicho Lolita entre risas mientras contaba cuáles son sus planes fúnebres. ¡No te lo puedes perder!

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