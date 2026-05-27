Alberto Prieto, subdirector de 'El Español': "La gestora que llevaba el PSOE en 2016 hizo lo posible porque Sánchez no ganara porque intuían lo que venía"

Alberto Prieto, subdirector de El Español, ha valorado la entrada de la UCO en la sede de Ferraz (PSOE) para realizar un requerimiento de documentación enmarcado dentro del 'caso SEPI'.

Duda que Pedro Sánchez decida convocar elecciones y cree que la única motivación por la que lo haría puede ser porque considere que hay algo que va a pasar en 54 días, que es el plazo que marca la ley general electoral para la convocatoria, que le vaya a venir bien para poder sacar un diputado más de los que podría sacar ayer.

Mantiene que Sánchez ya ha presentado a algunas de sus ministras como candidatas a elecciones municipales y autonómicas y sigue teniendo un gran repositorio de candidatos dentro del Consejo de ministros. "Tiene a los líderes territoriales dentro del Consejo de Ministros calentitos con buen sueldo y buen cargo", señala.

"Los socios no tienen fuerza para echar a Sánchez"

Ni si quiera los socios tienen fuerza para echar a Pedro Sánchez, destaca. "Lo que podían hacer es retratarse en una foto de la mano de Feijóo y Abascal", añade. Cree que podría haber elecciones en la primavera del año que viene

Cuenta el periodista que cuando Sánchez volvió a la secretaría general del PSOE en 2016 quien llevaba el partido era una gestora. Gente de aquella gestora le ha confesado que hicieron todo lo posible porque no prosperaba la candidatura de Sánchez. "Prosperó porque tenían que ser legalistas pero intuían lo que venían y no querían a un líder rodeado de esa gente".

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