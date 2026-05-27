Para 6 personas
Eva Arguiñano elabora una tarta para los amantes del chocolate: receta de Rigó Jancsi
Bizcocho, mousse y una gran cobertura, ¡todo de chocolate! Así es la tarta Rigó Jancsi que elabora Eva Arguiñano paso a paso para que te resulte de lo más fácil, porque el sabor te va a encantar.
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Este pastel se sirve tradicionalmente en cubos perfectos. Para cortarlos, utiliza un cuchillo de hoja larga sumergido en agua caliente y después seco. Limpia la hoja tras cada pasada para evitar que se manche con los colores y texturas de las diferentes capas.
Ingredientes, para 6 personas
Para el bizcocho de chocolate:
- 3 huevos
- 70 g de azúcar
- 80 g de harina floja
- 15 g de cacao amargo
- 9 g de levadura química
- 10 g de mantequilla para el molde
Para la mousse de chocolate:
- 25 ml de agua
- 2 hojas de gelatina neutra
- 200 g de chocolate de cobertura
- 250 ml de nata líquida para montar
Para el almíbar:
- 100 g de azúcar
- 100 ml de agua
Para la cobertura de chocolate:
- 200 g de chocolate de cobertura
- 60 g de mantequilla a punto de pomada
Para decorar:
- 50 g de nata montada
- Hojas de menta
Elaboración
Para el bizcocho, casca los 3 huevos en un bol. Añade el azúcar y monta todo con ayuda de una batidora de varillas.
Tamiza la harina, el cacao y la levadura sobre el bol. Mezcla bien. Engrasa un molde rectangular con mantequilla e introduce la masa. Hornea a 180º C durante 30 minutos. Después deja que enfríe totalmente.
Para el almíbar, coloca el azúcar en una cazuela pequeña y cubre con agua. Cocina a fuego fuerte hasta que hierva y el azúcar se disuelva. Reserva.
Para la mousse de chocolate, hidrata las hojas de gelatina en un poco de agua fría. Pon los 25 ml de agua en una sartén. Cuando esté caliente, añade la gelatina escurrida y remueve hasta que se derrita. Retírala del fuego y deja que se atempere.
Mientras tanto, pon el chocolate en un bol y derrítelo al baño maría. Por otro lado, pon la nata en un bol y móntala. Añade un poco de nata al chocolate y mezcla bien (este paso es importante para equiparar las temperaturas). Cuando coja fluidez, incorpora el resto de la nata y remueve con suaves movimientos envolventes. Añade la gelatina y mezcla bien. Reserva.
Desmolda el bizcocho. Lava y seca el molde. Abre el bizcocho por la mitad y humedece el interior de las dos mitades con el almíbar. Introduce una de las mitades en el fondo del molde. Extiende una generosa capa de mousse de chocolate (reserva ¼) sobre el trozo de bizcocho que está en el molde. Coloca encima la otra mitad. Cubre con el resto de la mousse. Tapa con film y deja que se enfríe en el frigorífico durante 6 horas aproximadamente.
Para la cobertura de chocolate, ponlo en un bol y fúndelo al baño maría. Incorpora la mantequilla y mezcla bien hasta que se integre. Cubre la tarta con la cobertura de chocolate. Deja que se enfríe. Desmolda y trocéalo a tu gusto.
Para decorar, introduce la nata montada en una manga pastelera, haz un botón de nata sobre cada porción y decora con una hoja de menta.
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