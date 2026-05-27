Joaquín Manso, director de 'El Mundo', denuncia una persecución a señalados por Pedro Sánchez: "¡Tiene que convocar elecciones!"

La mañana de este miércoles una nueva actuación policial en la sede de Ferraz impactaba de lleno contra el Partido Socialista. Agentes de la UCO -de la Guardia Civil- entraban en torno a las 8:00 horas de la mañana para llevar a cabo un requerimiento y varias tomas de declaración. Los periodistas y reporteros gráficos se arremolinaban a las puertas.

"Los hechos son muy graves desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de la responsabilidad política"

Esta actuación, ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se enmarca en el 'caso Leire Díez' -la fontanera del PSOE- y la SEPI, e incluía los registros de las viviendas de Santos Cerdán en Navarra, del también socialista Gaspar Zarrías, y del empresario Javier Pérez Dolset.

Balones fuera y desprecios

Pedro Sánchez, de viaje oficial en Roma y el Vaticano, comparecía precisamente ante los medios en la Santa Sede para transmitir tranquilidad y restar importancia a la entrada de la UCO en Ferraz.

No se ha mordido la lengua el director del periódico El Mundo, Joaquín Manso, tras escuchar la valoración del presidente: "Ha encajado como una horma en la cultura política del Sanchismo, que consiste esencialmente en eludir su responsabilidad a cualquier precio".

El periodista considera que la intención clara de Pedro Sánchez ha sido de "minusvalorar la importancia de la investigación judicial" que arrancaba a primera hora de la mañana de este miércoles.

La realidad alternativa de Sánchez

Joaquín Manso negaba rotundamente los argumentos sobre los que construía Sánchez esa estabilidad del Ejecutivo.

"Se ha presentado sostenido por una mayoría parlamentaria y por un clamor social que no sé dónde lo ve él. Es evidente que no existe. El presidente está relatando una realidad alternativa que no se corresponde con los hechos", sentenciaba Manso.

Una campaña de persecución

"Estamos ante la 'Kitchen' del Partido Socialista"

Manso explicaba los graves hechos que investiga el juez Pedraz y que atribuye a una "Gestapillo" regada desde la gerencia del PSOE "con elevadas transacciones económicas", para desestabilizar investigaciones judiciales en curso que implicaban al Gobierno, a Pedro Sánchez y sus entornos.

El momento en que esa 'Gestapo en miniatura' habría iniciado su actividad, según el director de 'El Mundo' fue después del periodo de reflexión de cinco días de Pedro Sánchez, tras el cual envío su famosa carta a la ciudadanía:

"En esa carta se señalaba a esos jueces y periodistas que han sido perseguidos por esa 'Gestapillo'. El responsable de ese señalamiento es él (Pedro Sánchez). (...) Se trataba de entorpecer las investigaciones que afectaban a su hermano, o a la esposa del presidente. Su responsabilidad es ineludible. Estamos ante la 'Kitchen' del Partido Socialista, con algunas novedades que agravan la responsabilidad del presidente", Sentenciaba.

Una situación insostenible

Ya advertía la portada del medio que dirige Manso del sentimiento desolador que se había extendido entre las filas del PSOE a consecuencia de la imputación de Zapatero, y dada esta última estocada al corazón del principal partido de Gobierno, a la espera de que se produzca alguna más en los próximos días, el periodista considera límite la situación política del país:

"Es insostenible la legislatura en estas circunstancias (...) Se trata del ciudadano y del interés general. La mayoría política está bloqueada. Es un Gobierno inoperante que perjudica a los ciudadanos ¡Por eso tiene que convocar elecciones!", concluía.

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