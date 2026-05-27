Montezemolo estalla contra el primer Ferrari 100% eléctrico: "Al menos los chinos no nos copiarán"

El histórico expresidente de Ferrari Luca Cordero di Montezemolo cargó este martes contra el nuevo Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana, y aseguró que el proyecto pone en peligro la esencia del fabricante de Maranello.

"Espero que se quite el 'Cavallino'"

"Si tuviera que decir lo que pienso, haría daño a Ferrari. Se corre el riesgo de destruir un mito, lo lamento muchísimo. Espero que se quite el 'Cavallino', al menos, de ese coche", lamento ante los medios durante un acto celebrado en Roma.

"Este es, sin duda, un coche que al menos los chinos no nos van a copiar"

Montezemolo, que presidió Ferrari entre 1991 y 2014, criticó especialmente el concepto del nuevo vehículo, que rompe con muchos de los rasgos clásicos de la marca: cuenta con cuatro puertas, cinco plazas reales y un diseño menos deportivo que los modelos tradicionales.

También ironizó sobre la competencia china en el sector del automóvil eléctrico: "Este es, sin duda, un coche que al menos los chinos no nos van a copiar". Algo similar ha dicho el empresario y exdirector de F1 Flavio Briatore: "Todos me preguntan por el nuevo Ferrari. Sí, he visto el Ferrari Luce, y tiene una gran ventaja: los chinos no lo copiarán...", bromeó en Instagram.

Ferrari intenta mantener su ADN

Desde Ferrari defendieron que el desarrollo del sonido del Luce fue "uno de los desafíos más complejos e innovadores" de la historia de la compañía.

El modelo incorpora un sistema que amplifica las vibraciones reales de los componentes eléctricos para generar un sonido mecánico auténtico, evitando imitaciones artificiales del rugido de un motor de combustión.

Caída en bolsa tras la presentación

La reacción del mercado no fue positiva. Las acciones de Ferrari llegaron a caer más de un 7% en la Bolsa de Milán tras la presentación del nuevo modelo.

Los inversores castigaron la apuesta eléctrica de la firma italiana, en medio de la polémica por el diseño del vehículo, su elevado precio -550.000 euros de base- y la desaceleración global del mercado de coches eléctricos de lujo.

El papa León XIV, al volante

Horas después de la presentación, que corrió a cargo de los pilotos de F1 Lewis Hamilton y Charles Leclerc, el papa León XIV recibió en Castel Gandolfo a los principales directivos de Ferrari, entre ellos John Elkann y Benedetto Vigna.

Durante el encuentro, el pontífice pudo conocer de cerca el Ferrari Luce, abrir sus puertas e incluso sentarse al volante del vehículo, interesándose por sus prestaciones y detalles técnicos.

Elkann calificó la audiencia como un "inmenso honor" y destacó el "valor simbólico" del encuentro.

Creado por el exdirector de diseño de Apple

El Ferrari Luce desarrolla 1.050 caballos de potencia combinada, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Para el diseño, el 'Cavallino Rampante' recurrió al colectivo creativo LoveFrom, cofundado por el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, y el diseñador Marc Newson.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.