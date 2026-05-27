A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la última hora del delicado estado de salud de Pepa Flores, Marisol
Pepa Flores, más conocida como Marisol, ha estado ingresada en el hospital por problemas de salud. Hoy, te contamos todos los detalles en Y ahora Sonsoles.
Publicidad
Máxima preocupación por el estado de salud de Pepa Flores, conocida como Marisol. Esta ha estado ingresada en el hospital, aunque la familia no se ha pronunciado acerca de los motivos.
El declive de salud de la actriz comenzó en 2023, tras el fallecimiento de Massimo Stecchini, su pareja durante más de tres décadas. A partir de ese momento, Marisol comenzó a vivir en casa de su hija Celia, quien se volcó en sus cuidados.
Más Noticias
- Ana Obregón deja a Sonsoles Ónega sin palabras con su confesión sobre depilación en pleno directo: "Sois malísimos"
- El motivo de la ruptura de amistad entre Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez: "Marta no quedó contenta con el pódcast"
- Francisco aclara su situación económica: "Ni voy a ser desahuciado ni mucho menos, se me ha acabado el contrato"
Hoy, conocemos todos los detalles sobre el estado de salud de Marisol, que paso por uno de sus momentos más complicados. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Publicidad