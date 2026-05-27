Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la última hora del delicado estado de salud de Pepa Flores, Marisol

Máxima preocupación por el estado de salud de Pepa Flores, conocida como Marisol. Esta ha estado ingresada en el hospital, aunque la familia no se ha pronunciado acerca de los motivos.

El declive de salud de la actriz comenzó en 2023, tras el fallecimiento de Massimo Stecchini, su pareja durante más de tres décadas. A partir de ese momento, Marisol comenzó a vivir en casa de su hija Celia, quien se volcó en sus cuidados.

Hoy, conocemos todos los detalles sobre el estado de salud de Marisol, que paso por uno de sus momentos más complicados. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!