Tensión entre Paco Marhuenda y Afra Blanco por la crisis diplomática con EEUU: "¡Qué ingenuidad!"

La restricción del Gobierno de España a Estados Unidos a utilizar las bases norteamericanas, situadas en territorio español, en las operaciones enmarcadas en la ofensiva contra Irán, ha derivado en una crisis diplomática entre los dos países. En medio de esta tensión, Donald Trump emitía varias amenazas contra España, a las que respondía Pedro Sánchez a las pocas horas.

La postura del Ejecutivo sería hora completamente opuesta a la adoptada unos meses atrás cuando ya se produjeron bombardeos selectivos en Irán, en los que Estaos Unidos utilizó las instalaciones ubicadas en España.

Ese contexto ha servido al periodista Paco Marhuenda, director del periódico La Razón, para pronunciarse de manera muy contundente con Pedro Sánchez. Su lectura es que el presidente utiliza interesadamente la política exterior con el fin de obtener rédito internamente:

"Pedro Sánchez es uno de los mayores farsantes de la historia de España", decía, al mismo tiempo que hacía un elogio que viraba hacia un nuevo ataque al líder socialista: "Muy inteligente, muy listo, se mueve muy bien, pero es un farsante. Toda su vida es una farsa. Desde los negocios del suegro, su tesis doctoral, su carrera..."

"Como buen farsante, él se adapta"

Marhuenda justificaba toda su valoración del presidente del Gobierno en la falta de empatía de Sánchez que advertía al mismo tiempo como su mayor virtud y defecto. Destacaba que actuaría de manera bien distinta de tener en frente a alguno de los predecesores de Donald Trump: "Ahora él (Sánchez) hace esto, pero si fuera con Obama no lo haría, con Biden no lo haría".

"¿Palmera del sanchismo?"

Marhuenda extendía sus críticas a quienes han salido a aplaudir el 'No a la Guerra' de Pedro Sánchez, a quienes definía como "palmeros del sanchismo".

No se daba por aludida la activista sindical Afra Blanco, que decía posicionarse de lado de la legalidad internacional, recordando el manido argumento de EEUU para las operaciones militares en Oriente Medio de abortar los planes armamentísticos nucleares del país objetivo.

Afrasubrayaba la contradicción en que ha incurrido Estados Unidos tras dar por cumplidos los objetivos hace unos meses y sin embargo blandirlos de nuevo en esta ola de ataques. Abiertamente en contra de las hostilidades de hace unos meses y de las actuales, Afra consideraba que el Gobierno ahora "se está haciendo bien" al limitar el uso de las bases estadounidenses.

"¡Qué ingenuidad!", expresaba Marhuenda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.