Cándido Méndez, crítico con la respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: "No me ha dado más seguridad"

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán han desatado una nueva crisis diplomática entre el país norteamericano y España. El motivo es la restricción de uso de las bases que EEUU tiene en territorio español en operaciones ofensivas. Trump amenazaba hasta con un embargo a España y Sánchez ha respondido. Cándido Méndez analiza las palabras del presidente español.

Cándido Méndez

Sánchez se ha presentado de manera solemne ante los medios de comunicación y ha advertido de los altísimos peligros que atañe una campaña militar como la iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, evidenciados en la respuesta del Régimen de los Ayatolás con bombardeos a cerca de una decena de países de Oriente Medio e incluso a uno de Europa, Chipre.

"No a la Guerra"

En su declaración institucional, Pedro Sánchez ha dejado claro que la postura de España es el 'No a la Guerra'. Lema que se popularizó en 2003 por la guerra de Irak contra el 'Trío de las Azores' al que el presidente recordaba en su comparecencia de este miércoles.

El presidente del Gobierno daba así respuesta, sin citarle explícitamente, a las contundentes palabras de Donald Trump contra España del martes.

Las alusiones de Pedro Sánchez a que "así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad" y los efectos negativos que tuvieron situaciones similares en el pasado, lejos de trasladar calma, alarmaban a muchos, entre ellos a Cándido Méndez. El exsecretario general del sindicato UGT hacía una primera lectura: "La intervención el presidente no me ha dado más seguridad".

Los 'olvidos' de Sánchez

Cándido ponía varios peros al discurso del líder del Partido Socialista, al que atribuía "una lectura parcial del Derecho Internacional" al obviar las resoluciones de la ONU, en materia de proteger a la población en lugares donde se estén cometiendo atrocidades, como Irán llevaba haciendo durante años con la suya propia: "Eso no lo ha tenido en cuenta (…) Esa es la resolución que inspira una práctica efectivamente ilegal, que es la de haberle declarado la guerra".

Otro de los asuntos importantes para el ex líder sindical es que el presidente ha omitido mencionar que la Unión Europea tiene catalogada como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní.

"Ha sido más una intervención más para consumo propio", sentenciaba Cándido Méndez que sí se identificaba con el "No a la Guerra" de Sánchez, pero echaba en falta "palabras de seguridad".

Noticias

