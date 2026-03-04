Inocencio Arias: "Sánchez es un calco de Trump en muchas cosas pero si no tuviera detrás a la Unión Europea tendríamos que preocuparnos mucho"

Inocencia Arias, diplomático y exembajador de España ante la ONU, cree que el mejor escudo que tiene en este momento España es la Unión Europea. Arias ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez después de las amenazas de Donald Trump a España por su falta de apoyo en el ataque a Oriente Próximo. Califica como "idiotez" la idea de Pedro Sánchez diciendo que Trump tiene que acudir al Congreso de Estados Unidos para aprobar ciertas medidas y señala que el líder estadounidense no acudirá, del mismo modo que Sánchez tampoco fue al Congreso español en el tema del Sáhara o Gibraltar.

Califica a Sánchez como "un calco de Trump en muchas cosas". "Lo que ocurre es que los dos son imprudentes pero el nuestro si no tuviera la Unión Europea detrás ahora tendríamos que preocuparnos muy mucho. Con la Unión Europea, aunque es un motivo de preocupación, la sangre no llegará al río", advierte.

"El ministro Albares dice frases de niño preuniversitario"

En su opinión, este conflicto no hay que magnificarlo, esto "no es la hecatombe" pero tampoco hay que minimizarlo "como dice Sánchez o el ministro de Exteriores José Manuel Albares "que dice que esto no va a tener ninguna consecuencia". "Albares se distingue por decir frases de un niño preuniversitario", mantiene.

Recuerda que Albares cuando estaba cayendo el tema de Ucrania, de Gaza y de la crisis migratoria decía que la mayor preocupación que tenía él en la Unión Europea era que se hablara catalán. "Eso significa tal idiotez. Cualquier colega de la Unión Europea no podría creerse que con los problemas que tiene el mundo esa fuera la mayor preocupación"

"Sánchez es un farsante y toma esa postura por razones electorales"

El presidente francés Emmanuel Macron criticó ciertos aspectos de la conducta de Trump pero más fuerte todavía criticó los ataques de Irán contra EEUU, y Arabia Saudí. "Sánchez ha tomado ahora esta postura pero llega tarde".

En opinión de Arias "Sánchez es un farsante" y su postura respecto a la guerra la toma por razones electorales y contentar al 'Gobierno Frankestein'.

"El cabreo de Trump obedece al tema de la racanería de España a la hora de gastar dinero en defensa. Trump sube al poder con la idea de que los europeos son unos gorrones, se ha dado cuenta de que el gorrón máximo es España que dice en voz alta que solo se va a gasta el 2% cuando países como Alemania se van a gastar el 4".

