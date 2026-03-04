Antena3
El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

Los humoristas han contado cómo su padre consiguió colarse en el aeropuerto porque no tenía llaves de casa.

Los Morancos han llegado a El Hormiguero dispuestos a revolucionar el plató con su humor inconfundible. El dúo ha compartido anécdotas y reflexiones en una entrevista cargada de carcajadas y complicidad.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el increíble momento en el que su padre paró un avión. Según han contado, se quedó sin llaves de casa y gracias a "sus contactos de la época", consiguió colarse en el aeropuerto para pedirles que las tirasen desde la aeronave.

César y Jorge han desvelado otras surrealistas anécdotas de su padre como el día en el que se compró un coche sin asientos. ¡No te lo puedes perder!

