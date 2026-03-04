La vida de Carmen Martínez-Bordiú a sus 75 años: retirada en Portugal alejada del foco mediático

El 26 de febrero fue el 75 cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor de Franco. Tras convertirse en todo un personaje mediático en España, conocida especialmente en la prensa del corazón y por ser colaboradora de televisión, hace ocho años que la socialité se trasladó a Portugal, para optar por una vida más calmada.

Tras tanto tiempo viviendo en territorio portugués, es inevitable que Carmen haya empezado su propia vida ahí. Tanto que incluso ha celebrado su cumpleaños allí con sus amigas, según ha explicado la revista Semana.

En este artículo te contamos cómo fue su cita especial con sus amigas para festejar su gran día, además de cómo ha sido su vida durante estos últimos ocho años viviendo en Portugal, concretamente en la ciudad de Sintra, a poco más de 30 kilómetros de Lisboa.

Carmen Martínez-Bordiú | Gtres

Su gran día

Carmen Martínez-Bordiú celebró su cumpleaños en una marisquería situada en los acantilados de Guincho, según ha explicado la revista. Sin lugar a dudas, se trata de una localidad privilegiada, con unas vistas magníficas al océano Atlántico.

En este plan de chicas en uno de los mejores restaurantes de la costa portuguesa, no faltaron las ostras, el pescado y el postre, además de muchas risas y diversión.

Carmen Martínez-Bordiú | Gtres

La mudanza

La nieta de Franco decidió trasladarse a Portugal para vivir más tranquila, alejada del foco mediático y para aprender a centrarse en ella misma desde la calma. Esto sucedió en 2018, el año en que murió su madre.

Se instaló en Sintra junto a Timothy McKeague, su pareja de entonces, un entrenador australiano 34 años más joven que ella con quien terminó en 2023.

Carmen Martínez-Bordiú y Timothy McKeague | Gtres

La casa, la cual se quedó ella tras la ruptura, es una mansión de 800 metros cuadrados con vistas directas al mar y al entorno natural situada en Sintra, una localidad que está repleta de villas y palacios de color pastel.

La estancia más impresionante de la propiedad es la suite principal de aproximadamente 70 metros cuadrados. Cuando compró la mansión en 2018, el valor de este tipo de viviendas era de alrededor de 2 millones de euros.

Carmen Martínez-Bordiú | Gtres

Su vida ahora

Desde que Carmen empezó su vida en Sintra, se ha centrado más en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y en cuidarse al máximo a ella misma, priorizando el ejercicio físico.

Y es que la nietísima de Franco trata de seguir una buena rutina de movimiento, manteniéndose activa siempre lejos de las cámaras y el foco mediático. Con ello, parece que ha conseguido aspirar a la calma y tranquilidad que tanto necesitaba.

Carmen Martínez-Bordiú | Gtres

Sus visitas a Madrid

Que ahora lleve una vida más sencilla, no significa que no viaje a Madrid con periodicidad. Y es que sus visitas a la capital para estar con sus hijos, nietos y hermanos son numerosas, ya que no se quiere perder la crianza de su familia.

Carmen Martínez-Bordiú con dos de sus hijos y su nuera | Gtres

Además, siempre aprovecha los viajes para verse con sus amistades, como con Isabel Preysler o con Cari Lapique. Así, Carmen demuestra que su vida social es igual de importante que otros aspectos de su vida.

Carmen Martínez-Bordiú e Isabel Preysler en 2004 | Gtres

Por lo que hace a una residencia fija en Madrid, la nieta de Franco no tiene ninguna vivienda a su nombre. Entonces, siempre que visita a su familia y amigos se aloja en un hotel o en alguna casa de familiares.