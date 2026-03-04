Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Atlético de Madrid

Griezmann se la devuelve al Barcelona un año después: "¿Esta foto va muy dura?"

El francés, después de que el Atlético sellara la clasificación a la final de la Copa del Rey, manda el mismo mensaje que el equipo culé el año pasado.

Griezmann persigue a Lamine Yamal en la vuelta de Copa

Griezmann persigue a Lamine Yamal en la vuelta de CopaEFE

Publicidad

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, publicó una imagen con su celebración de la clasificación de su equipo este martes para la final de la Copa del Rey tras eliminar el Barcelona.

En la imagen vemos a dos jugadores azulgranas sin consuelo sobre el césped con la pregunta: "¿Esta foto va muy dura?". Son precisamente las mismas palabras que usó el conjunto azulgrana cuando ganó a los rojiblancos hace un año por 2-4, pero entonces sin signos de interrogación.

El pasado 17 de marzo, en el duelo entre ambos equipos en el Metropolitano, después de la remontada por 2-4 del Barcelona con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres con doblete, el club azulgrana publicó en sus redes sociales una foto mientras se abrazaban los jugadores del equipo catalán... con Antoine Griezmann lamentando la derrota. Junto a la imagen en la red social X figuraba la frase: "Esta foto va muy dura".

Este martes, el Atlético de Madrid, pese a la derrota por 3-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Camp Nou, logró la clasificación para la final por el 4-0 del duelo de ida en el Metropolitano.

En un mes, más Atlético-Barcelona

Griezmann la tenía guardada... y se la devolvió. Atlético y Barcelona se enfrentarán de nuevo dentro de un mes, el fin de semana del 4 y 5 de abril, en LaLiga. Y atención, porque si ambos pasaran su eliminatoria de Champions ante Tottenham y Newcastle, volverían a enfrentarse a ida y vuelta en los cuartos de final, siendo la ida en el Camp Nou el 7 o el 8 de abril, y la vuelta en el Metropolitano el 14 o el 15 de ese mismo mes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Duro sorteo para Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026: cuándo juega y cuadro masculino

Carlos Alcaraz en el partido ante Andrey Rublev

Publicidad

Deportes

Griezmann persigue a Lamine Yamal en la vuelta de Copa

Griezmann se la devuelve al Barcelona un año después: "¿Esta foto va muy dura?"

Los futbolistas del Atlético de Madrid celebran el pase a la final de la Copa del Rey sobre el césped del Camp Nou

El Atlético de Madrid supera un infierno ante el Barça para alcanzar la final de la Copa del Rey

Boris Becker, en la presentación de los nominados a los Premios Laureus del Deporte en Madrid

Boris Becker señala la principal diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Carlos es un tenista emocional y carismático; enfrente..."

Andrea Principi saltando desde lo alto de la Ain Dubai
Kitesurf

La última locura de Andrea Principi, se lanza con su kitesurf desde la noria más alta del mundo en Dubái

Rodrygo, tras el final del partido ante el Getafe
Fútbol

Rodrygo dice adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado y el menisco externo

Carlos Alcaraz arranca la 'era mullet' en Indian Wells
Indian Wells

Alcaraz arranca su 'era mullet' en Indian Wells: "¡Me gusta tu nuevo corte de pelo!"

El tenista murciano estrena corte de pelo en la pista principal del majestuoso complejo de Indian Wells en su primer día en el desierto californiano.

La Fiscalía pide quince meses de prisión para un aficionado del Oviedo por insultos racistas contra Marcus Rashford
INSULTOS RACISTAS

La Fiscalía pide 15 meses de prisión para un aficionado del Oviedo por insultos racistas hacia Marcus Rashford

Según el escrito, se pide el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros por insultos en los que se destaca "negrata".

La selección femenina de Irán en su debut en la Copa de Asia

La selección femenina de Irán se niega a cantar el himno durante la Copa Asia en plena guerra

Franco Mastantuono, protesta su expulsión al colegiado Muñiz Ruiz

El enfado de Arbeloa con la roja a Mastantuono: "Eso no puede pasar, si le ha expulsado será por algo"

Carlos Alcaraz en el partido ante Andrey Rublev

Duro sorteo para Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026: cuándo juega y cuadro masculino

Publicidad