Griezmann se la devuelve al Barcelona un año después: "¿Esta foto va muy dura?"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, publicó una imagen con su celebración de la clasificación de su equipo este martes para la final de la Copa del Rey tras eliminar el Barcelona.

En la imagen vemos a dos jugadores azulgranas sin consuelo sobre el césped con la pregunta: "¿Esta foto va muy dura?". Son precisamente las mismas palabras que usó el conjunto azulgrana cuando ganó a los rojiblancos hace un año por 2-4, pero entonces sin signos de interrogación.

El pasado 17 de marzo, en el duelo entre ambos equipos en el Metropolitano, después de la remontada por 2-4 del Barcelona con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres con doblete, el club azulgrana publicó en sus redes sociales una foto mientras se abrazaban los jugadores del equipo catalán... con Antoine Griezmann lamentando la derrota. Junto a la imagen en la red social X figuraba la frase: "Esta foto va muy dura".

Este martes, el Atlético de Madrid, pese a la derrota por 3-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Camp Nou, logró la clasificación para la final por el 4-0 del duelo de ida en el Metropolitano.

En un mes, más Atlético-Barcelona

Griezmann la tenía guardada... y se la devolvió. Atlético y Barcelona se enfrentarán de nuevo dentro de un mes, el fin de semana del 4 y 5 de abril, en LaLiga. Y atención, porque si ambos pasaran su eliminatoria de Champions ante Tottenham y Newcastle, volverían a enfrentarse a ida y vuelta en los cuartos de final, siendo la ida en el Camp Nou el 7 o el 8 de abril, y la vuelta en el Metropolitano el 14 o el 15 de ese mismo mes.

