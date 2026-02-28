Así se forjó la enemistad entre Estados Unidos e Irán que ha marcado el ataque de este sábado

La historia del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán no comenzó con misiles ni drones, sino con un golpe de Estado. Durante más de siete décadas, una cadena de decisiones políticas, revoluciones, sanciones, atentados y episodios militares ha ido acumulando una tensión que hoy define buena parte de la geopolítica de Oriente Medio.

1953, el punto de partida

El punto de partida se sitúa en 1953, cuando la CIA y el servicio secreto británico británico organizaron la llamada 'Operación Ajax', que terminó con el derrocamiento del primer ministro iraní, Mohammad Mosaddeq.

Mosaddeq había impulsado la nacionalización del petróleo, hasta entonces en manos británicas. Tras el golpe, el Sah Mohammad Reza Pahlavi, consolidó su poder con el respaldo de Washington.

Durante las décadas siguientes, ambos países mantuvieron estrechas relaciones, tanto es así, que en 1957 firmaron un acuerdo para el desarrollo de energía nuclear para uso pacífico, y en 1968, ambas naciones firmaron un acuerdo de no proliferación de armas nucleares.

Washington rompió relaciones en 1980

Todo cambió en 1979, cuando un grupo de estudiantes iraníes asaltaban la embajada estadounidense en Teherán, exigiendo la extradición del Sha, y retuvieron a 52 diplomáticos durante 444 días.Washington rompió relaciones diplomáticas en 1980, y desde entonces ambos países carecen de vínculos formales directos.

Una confrontación económica

Durante los años noventa, la confrontación adoptó un carácter económico. Estados Unidos impuso duras sanciones acusando a Teherán de apoyar a grupos como Hezbolá y Hamás. El aislamiento financiero, se convirtió en el principal instrumento de presión.

En 2002, el presidente George W. Bush, incluyó a Irán en el llamado "Eje del mal", intensificando la hostilidad tras los atentados del 11-S. Ese mismo año, salieron a la luz instalaciones nucleares no declaradas. Aunque Teherán defendía el carácter civil de su programa, el Organismo Internacional de Energía Atómica, señaló actividades sospechosas vinculadas al desarrollo de tecnología con posible uso militar.

La tensión pareció aliviarse en 2015 con la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), un acuerdo entre Irán y seis potencias mundiales que limitaba el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, en 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto, y restableció las sanciones, debilitando el entendimiento.

El 3 de enero de 2020, la tensión volvió a crecer

El conflicto volvió a escalar en enero de 2020, cuando un dron estadounidense mató en Bagdad al general Qasem Soleimani, figura clave de la proyección militar iraní en la región. Irán respondió con ataques con misiles contra bases con presencia estadounidense en Irak. Aunque no se produjo una guerra abierta, el riesgo fue real.

Desde entonces, la rivalidad se ha entrelazado con la confrontación indirecta entre Irán e Israel, ataques a infraestructuras, sabotajes y episodios navales en el Golfo Pérsico. Hoy, más de 70 años después de aquel golpe de 1953, la enemistad entre Washington y Teherán sigue siendo uno de los ejes centrales de la inestabilidad en Oriente Medio, con repercusiones que trascienden la región y condicionan el equilibrio global.

