El almirante Juan Rodríguez Garat: "La guerra de caballeros que teníamos en los años 80 ya no sirve"

Estados Unidos ha hundido un barco iraní en la costa de Sri Lanka en un ataque con torpedo: dejando 87 muertos y decenas de desaparecidos. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat niega que este sea el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial y recuerda el hundimiento del Belgrano por parte de Reino Unido en la guerra de las Malvinas. En aquel momento causó un gran debate en el país británico, mientras que hoy la acción de EEUU sobre la fragata iraní a 4.000 millas de su casa no se discute.

"Esto quiere decir que la guerra de caballeros que teníamos en los años 80 ya no sirve", asegura. Señala que el mundo ha cambiado y el marco legal que teníamos en el 80 donde la piedra angular era la carta de Naciones Unidas hoy ya no sirve: "eso lo reconoce toda Europa menos España". "El único que puede decir que esta guerra es ilegal es el consejo de seguridad de Naciones Unidas en el cual tiene derecho de veto Donald Trump y Putin, por lo tanto Europa tiene que cambiar ese marco", explica.

"En el derecho tradicional de la guerra este ataque es permitido, otra cosa es que sea necesario"

Mantiene además que de acuerdo con el derecho tradicional de la guerra este ataque es permitido, "otra cosa es que sea necesario".

Sobre las informaciones que apuntan a que la CIA está armando a los kurdos para que se revuelvan contra el régimen iraní, el almirante tiene sus dudas. Determina que el problema de esta guerra no es la fase militar donde EEUU e Israel pueden ganar sobradamente a Irán. El problema es que EEUU no quiere desplegar soldados y la única opción son los kurdos. "La minoría kurda es menos del 10% de la población iraní, podrían provocar una guerra civil pero no que el pueblo se ponga de su parte".

"La primera parte de la guerra es fácil, lo difícil viene ahora"

En opinión de Garat, la primera fase es fácil y los blancos están planeados, pero recuerda que desde el aire no pueden aniquilar a los guardias revolucionarios que "con su fusil en la mano están ya en casas particulares y se les ha visto en iglesias y en escuelas". "El plan de EEUU no es el de poner al heredero del Sha en ningún sitio, sino que el plan es destruir el programa nuclear y destruir toda la capacidad de Irán, marcharse y ya veremos lo que pasa luego".

