¿Cuáles fueron las causas de la tragedia que deja cinco estudiantes fallecidos en Santander?: "Es imperdonable es que no se vigilen las infraestructuras"

La ciudad de Santander permanece consternada tras el trágico accidente ocurrido durante una excursión en la que seis estudiantes y su monitor cruzaban un puente cuando la estructura cedió y todos cayeron a una zona de rocas con fuerte oleaje. Los servicios de emergencia localizaron cinco cuerpos sin vida y rescataron con vida a una única persona, que fue trasladada a un centro hospitalario. Se ha subrayado que los jóvenes no estaban realizando ninguna imprudencia en el momento de los hechos, por lo que se descarta cualquier responsabilidad por su parte.

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial en señal de duelo y respeto hacia las víctimas y sus familias. Mientras tanto, se ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del colapso del puente y determinar si existían deficiencias estructurales o fallos en el mantenimiento.

Infraestructuras bajo la lupa

El experto José Trigueros ha explicado que, una vez finalizadas, "hay obras que se hacen entrega al ayuntamiento, y este se encarga del mantenimiento". A su juicio, es necesario poner el foco en "el problema que tenemos en el estado general de las infraestructuras de uso público".

Trigueros advierte de que "es frecuente que encontremos pasarelas que vemos que están rotas pero antes de verlas así, podría haber habido algún accidente o algo". Además, recordó que "las obras del puente que ahora se ha roto, que se hicieron en 2014, se pararon porque los vecinos estaban en contra".

Investigación y posibles responsabilidades

La investigación tratará de esclarecer si el puente contaba con las revisiones pertinentes y si existían informes previos sobre su estado. "Lo que es imperdonable es que no se vigilen estas infraestructuras", insistió el experto, en una conexión en directo con nuestro programa.

