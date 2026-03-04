Máxima tensión en El Rosco: Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

Alejandro ha dado un golpe sobre la mesa en este Rosco con el fin de no repetir Silla Azul en el próximo programa, a la vez que Javier ha vuelto a exhibir seguridad. Este choque de talento y buen juego ha propiciado su duelo más igualado, luchando ambos por un bote de 208.000 euros. El concursante de Pinto ha sido el encargado de abrir la prueba, pero antes ha querido hacer una emotiva dedicatoria a sus dos hermanos, con mención especial a quien ha sido su “entrenador personal de Roscos”.

La diferencia de tiempo a favor de Alejandro ha sido de 21 segundos. Quizá por eso, se lo ha tomado con calma y Javier ha ido ganando distancias hasta un parcial de 17-7. Las fuerzas de han igualado en el siguiente turno del concursante más veterano: ¡con once respuestas seguidas!

En un toma y daca, ambos concursantes se han situado en un emocionante empate a 22 aciertos. Javier ha tomado la decisión de plantarse, dejando a la expectativa de que su rival sacara algún as. “Tengo una letra que me está comiendo la cabeza”, ha avisado Alejandro. ¿Se ha arriesgado con ella? ¡No te pierdas en el vídeo el final de este frenético Rosco!