Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de marzo

Máxima tensión en El Rosco: Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

Los dos concursantes han disputado su duelo más igualado, llegando al clímax con empate a 22 aciertos y opciones de ganar el bote de 208.000 euros.

4-rosco4m

Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Alejandro ha dado un golpe sobre la mesa en este Rosco con el fin de no repetir Silla Azul en el próximo programa, a la vez que Javier ha vuelto a exhibir seguridad. Este choque de talento y buen juego ha propiciado su duelo más igualado, luchando ambos por un bote de 208.000 euros. El concursante de Pinto ha sido el encargado de abrir la prueba, pero antes ha querido hacer una emotiva dedicatoria a sus dos hermanos, con mención especial a quien ha sido su “entrenador personal de Roscos”.

3-dedicatoria

El emotivo mensaje de Alejandro a sus hermanos, con mención especial a su “entrenador personal de Roscos”

La diferencia de tiempo a favor de Alejandro ha sido de 21 segundos. Quizá por eso, se lo ha tomado con calma y Javier ha ido ganando distancias hasta un parcial de 17-7. Las fuerzas de han igualado en el siguiente turno del concursante más veterano: ¡con once respuestas seguidas!

En un toma y daca, ambos concursantes se han situado en un emocionante empate a 22 aciertos. Javier ha tomado la decisión de plantarse, dejando a la expectativa de que su rival sacara algún as. “Tengo una letra que me está comiendo la cabeza”, ha avisado Alejandro. ¿Se ha arriesgado con ella? ¡No te pierdas en el vídeo el final de este frenético Rosco!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-rosco4m

Máxima tensión en El Rosco: Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

3-dedicatoria

El emotivo mensaje de Alejandro a sus hermanos, con mención especial a su “entrenador personal de Roscos”

2-magia

La locura de Jorge Luengo con Roberto Leal: toda la magia la hace... ¡un desatascador!

1-zapatillas
Mejores momentos | 4 de marzo

Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

Matías Prats
Última hora

Matías Prats acude a la despedida de Fernando Ónega: "No era político, pero podría haber sido padre de la Constitución"

Antonio Casado
Muere Fernando Ónega

Antonio Casado, amigo de Fernando Ónega: "Se lleva a la tumba una parte de su esposa, que le trasplantó un riñón"

La muerte de Fernando Ónega ha conmocionado a todo su entorno. El periodista Antonio Casado nos cuenta cómo se ha vivido su despedida en Madrid, donde ha estado acompañando a la mujer de Fernando Ónega.

Adelgaza 20 kilos
Nos lo cuenta

Inmaculada ha perdido 20 kilos en cuatro meses gracias a un medicamento: "Me quitaba las ganas de comer"

Pesaba 95 kilos, pero ahora se ha quedado en unos 75. Gracias a un medicamento que le recetó el médico, ha podido adelgazar de manera controlada y sin efectos secundarios.

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"

El Bocal

Vecina de Santander, sobre el accidente mortal de la pasarela de El Bocal: "Cuando las cosas no se cuidan, pasan desgracias"

Publicidad