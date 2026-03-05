Los Sánchez Saborido descubren el budismo ‘chingón’ en el próximo capítulo de El capitán en Japón

Susana, Joaquín, Daniela y Salma se están enamorando de Japón, a pesar de estar viviendo también alguna que otra experiencia desagradable, como probando semen de pez globo o adentrándose en el túnel del terror más grande del mundo.

En el sexto episodio de El capitán en Japón, Susana propondrá a su familia adentrarse en el budismo ‘chingón’ y se quedará maravillada al ver cómo son algunos cementerios en este país.

En una de las conversaciones del próximo episodio, veremos a Joaquín decirle que, si muere, no le dejará a herencia a Susana, que será todo para sus hijas. ¡Descubre esta conversación y mucho más, la semana que viene en El capitán en Japón!