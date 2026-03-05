Antena3
El hilarante duelo entre Los Morancos en El Hormiguero: ¡a base de onomatopeyas!

La visita de los hermanos Cadaval ha estado marcada por las risas, la improvisación y el estilo inconfundible que les ha convertido en referentes del entretenimiento.

Alberto Mendo
Los Morancos han regresado a El Hormiguero en una noche llena de humor. La pareja de cómicos ha repasado algunos de sus personajes más populares. También han reflexionado sobre la evolución del humor y han compartido anécdotas de una trayectoria marcada por el éxito y la conexión con el público.

La experiencia de Jorge Cadaval en la selva: "A ver qué tipo de bocado pega este bicho"

Tras la entrevista, han aparecido Trancas y Barrancas para proponer un juego a los invitados. Las hormigas han retado a César y Jorge Cadaval y también a Pablo Motos a un reto de onomatopeyas.

Por turnos, uno tenía que hacer el sonido y los demás adivinar de qué se trata. Las ha habido sorprendentes, divertidas, inverosímiles y hasta improvisadas. ¡Revive este divertido juego en el vídeo!

El hilarante duelo entre Los Morancos en El Hormiguero: ¡a base de onomatopeyas!

