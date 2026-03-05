Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido están descubriendo un mundo nuevo en su viaje por Japón. En este quinto episodio, han aprovechado el viaje en caravana para agradecerse cosas, tal y como les había aconsejado la coach. Susana no dudó en alabar todo lo que Joaquín había hecho por su familia y los cuatro nos regalaron un emotivo momento de unión.

Tras probar comida callejera en uno de los mercados más conocidos de Osaka, los Sánchez Saborido fueron a un restaurante a probar el pez globo, aunque Salma no se atrevió a hacerlo. A Susana, sin embargo, le encantó.

Después de esta cata singular, Joaquín y su familia compraron productos extraños en una tienda y se montaron a una noria que había en el centro de la ciudad. Tras bajarse, Susana juró que no la volverían a liar para hacer algo así.

Al caer la noche, Susana anunció que había reservado un hotel romántico para pasar la noche con Joaquín y, al principio, a Salma y a Daniela no les hizo ninguna gracia tener que dormir en un establecimiento diferente.

Cuando Susana y Joaquín entraron al hotel, se quedaron de piedra. El lugar estaba completamente ambientado con temática sexual y las paredes lenas de dibujos con diferentes posturas que podían practicar allí dentro.

Cuando Salma se quedó a solas con su hermana, compartió con ella la emoción de haber recibido un bonito mensaje de su chico y le confesó que lo quería y que estaba muy ilusionada con él.

El estado de ánimo de la benjamina de los Sánchez Saborido cambió por completo al día siguiente al descubrir que, por su edad, no podía conducir karts por la ciudad. Para compensar, su madre la acompañó a una cafetería con animales.

Tal y como les había dicho Junko que harían, Joaquín y su familia acudieron a la Expo de Osaka y, allí, después de encontrarse con unos seguidores de Betis, el exfutbolista tuvo que dar un emotivo discurso.

Lo mejor de todo fue que, al final, Joaquín se animó a bailar flamenco con una pequeña gran artista que había actuado ya antes. ¡Menudo momentazo nos regalaron! ¿Con qué nos sorprenderán en el sexto episodio? ¡Nos vemos el jueves que viene en El capitán en Japón!