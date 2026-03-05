Antena3
Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

El matrimonio ha visitado un hotel con temática sexual, mientras que Salma y Daniela se han sincerado sobre sus respectivas situaciones sentimentales.

Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

Patri Bea
Los Sánchez Saborido están descubriendo un mundo nuevo en su viaje por Japón. En este quinto episodio, han aprovechado el viaje en caravana para agradecerse cosas, tal y como les había aconsejado la coach. Susana no dudó en alabar todo lo que Joaquín había hecho por su familia y los cuatro nos regalaron un emotivo momento de unión.

Tras probar comida callejera en uno de los mercados más conocidos de Osaka, los Sánchez Saborido fueron a un restaurante a probar el pez globo, aunque Salma no se atrevió a hacerlo. A Susana, sin embargo, le encantó.

Joaquin y su familia se la juegan probando el pez globo

Después de esta cata singular, Joaquín y su familia compraron productos extraños en una tienda y se montaron a una noria que había en el centro de la ciudad. Tras bajarse, Susana juró que no la volverían a liar para hacer algo así.

Al caer la noche, Susana anunció que había reservado un hotel romántico para pasar la noche con Joaquín y, al principio, a Salma y a Daniela no les hizo ninguna gracia tener que dormir en un establecimiento diferente.

Cuando Susana y Joaquín entraron al hotel, se quedaron de piedra. El lugar estaba completamente ambientado con temática sexual y las paredes lenas de dibujos con diferentes posturas que podían practicar allí dentro.

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Cuando Salma se quedó a solas con su hermana, compartió con ella la emoción de haber recibido un bonito mensaje de su chico y le confesó que lo quería y que estaba muy ilusionada con él.

Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

El estado de ánimo de la benjamina de los Sánchez Saborido cambió por completo al día siguiente al descubrir que, por su edad, no podía conducir karts por la ciudad. Para compensar, su madre la acompañó a una cafetería con animales.

Tal y como les había dicho Junko que harían, Joaquín y su familia acudieron a la Expo de Osaka y, allí, después de encontrarse con unos seguidores de Betis, el exfutbolista tuvo que dar un emotivo discurso.

El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka

Lo mejor de todo fue que, al final, Joaquín se animó a bailar flamenco con una pequeña gran artista que había actuado ya antes. ¡Menudo momentazo nos regalaron! ¿Con qué nos sorprenderán en el sexto episodio? ¡Nos vemos el jueves que viene en El capitán en Japón!

ECEJ_EC3_INEDITOS_04

VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

Joaquín y Susana descubren en lado más picante de Osaka en el quinto episodio de El capitán en Japón

Susana sorprende a Joaquín reservando una noche en un hotel romántico

Susana sorprende a Joaquín reservando una noche en un hotel romántico: "Me apetecía estar contigo a solas"

El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka

El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka: "Soy afortunado"

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart
Mejores momentos | Programa 5

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"

Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio
Mejores momentos | Programa 5

"Le quiero": Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka
Mejores momentos | Programa 5

"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

El matrimonio se ha quedado alucinado con la decoración de la habitación del hotel y con todas las posturas sexuales que había dibujadas por las paredes.

Joaquin y su familia se la juegan probando el pez globo
Mejores momentos | Programa 5

"Yo estoy un poquito acojonado": Joaquín y su familia se la juegan probando el pez globo

A pesar de saber que todavía hay personas que actualmente mueren por probar este pescado, casi todos se han atrevido a comerlo.

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín: "Nos ha dado una vida supercómoda"

